  1. | | В детские больницы Новосибирска поступят три томографа

В детские больницы Новосибирска поступят три томографа

В детские больницы Новосибирска поступят три томографа

Два магнитно-резонансных и один компьютерный томограф должны прийти в медицинские учреждения уже до весны 2020 года - один уже работает в детской больнице скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области, приборы должны полностью решить проблемы с детской диагностикой.

В неврологическом корпусе детской больницы скорой помощи уже начал работать МРТ-кабинет. Там установлен томограф, приобретенный на деньги из резервного фонда президента страны. На это пришлось потратить 64 миллиона рублей.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, приоритет в работе правительства региона - доступность высокотехнологичной медицинской помощи и диагностики для детей.

"Установка МРТ-томографа принципиальна важна для больницы, которая занимается и детской неврологией, и онкологическими заболеваниями, и челюстно-лицевой хирургией, и готовится заниматься паллиативной помощью. В результате регион получил мощную базу для оказания помощи детям по целому спектру направлений", - заявил губернатор.


Ранее МедикФорум рассказал об открытии в Новосибирской области двух фельдшерско-акушерских пунктов.

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