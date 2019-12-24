В детские больницы Новосибирска поступят три томографа

"Установка МРТ-томографа принципиальна важна для больницы, которая занимается и детской неврологией, и онкологическими заболеваниями, и челюстно-лицевой хирургией, и готовится заниматься паллиативной помощью. В результате регион получил мощную базу для оказания помощи детям по целому спектру направлений", - заявил губернатор.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области, приборы должны полностью решить проблемы с детской диагностикой.В неврологическом корпусе детской больницы скорой помощи уже начал работать МРТ-кабинет. Там установлен томограф, приобретенный на деньги из резервного фонда президента страны. На это пришлось потратить 64 миллиона рублей.По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, приоритет в работе правительства региона - доступность высокотехнологичной медицинской помощи и диагностики для детей.Ранее МедикФорум рассказал об открытии в Новосибирской области двух фельдшерско-акушерских пунктов.