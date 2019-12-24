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Исследование: генетический анализ на самом деле не предсказывает риск болезней

Исследование: генетический анализ на самом деле не предсказывает риск болезней

Согласно анализу исследований, проведенному учеными Университета Альберты, в большинстве случаев наши гены обеспечивают менее чем 5% вероятности риска развития того или иного заболевания. Проще говоря, ДНК - это не ваша судьба.

В самом большом метаанализе, который когда-либо проводился, ученые изучили данные двух десятилетий исследований, которые выясняли отношения между общими мутациями генов, также известными как однонуклеотидный полиморфизм (SNP), и различными заболеваниями и состояниями. Результаты показывают, что связи между большинством болезней человека и генетикой в лучшем случае "шатки".

Работа была опубликована в журнале PLOS One.

"Подавляющее большинство заболеваний, включая многие виды рака, диабет и болезнь Альцгеймера, имеют генетический вклад от 5 до 10%», - говорит
Дэвид Вишарт (David Wishart), профессор факультета биологических наук Университета Альберты и факультета компьютерных наук, соавтор исследования.

В статье также подчеркиваются некоторые заметные исключения, в том числе болезнь Крона, целиакия и дегенерация желтого пятна, генетический вклад которых составляет приблизительно от 40 до 50%.

Что же влияет на развитие болезней?


"Несмотря на эти редкие исключения, становится все более очевидным, что риск развития большинства заболеваний связан с вашим метаболизмом, окружающей средой, вашим образом жизни или воздействием различных видов питательных веществ, химических веществ, бактерий или вирусов", - продолжает профессор.

Полученные результаты противоречат многим современным бизнес-моделям генного тестирования, которые предполагают, что генное тестирование может точно предсказать риск заболевания.

Ранее на Мдикфорум мы писали о том, что молодожены Санкт-Петербурга могут получить бесплатную консультацию генетика.
Теги : генетика

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