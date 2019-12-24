Исследование: генетический анализ на самом деле не предсказывает риск болезней

"Подавляющее большинство заболеваний, включая многие виды рака, диабет и болезнь Альцгеймера, имеют генетический вклад от 5 до 10%», - говорит

Дэвид Вишарт (David Wishart), профессор факультета биологических наук Университета Альберты и факультета компьютерных наук, соавтор исследования.

Что же влияет на развитие болезней?

"Несмотря на эти редкие исключения, становится все более очевидным, что риск развития большинства заболеваний связан с вашим метаболизмом, окружающей средой, вашим образом жизни или воздействием различных видов питательных веществ, химических веществ, бактерий или вирусов", - продолжает профессор.