Исследование: генетический анализ на самом деле не предсказывает риск болезней
Согласно анализу исследований, проведенному учеными Университета Альберты, в большинстве случаев наши гены обеспечивают менее чем 5% вероятности риска развития того или иного заболевания. Проще говоря, ДНК - это не ваша судьба.
В самом большом метаанализе, который когда-либо проводился, ученые изучили данные двух десятилетий исследований, которые выясняли отношения между общими мутациями генов, также известными как однонуклеотидный полиморфизм (SNP), и различными заболеваниями и состояниями. Результаты показывают, что связи между большинством болезней человека и генетикой в лучшем случае "шатки".
Работа была опубликована в журнале PLOS One.
"Подавляющее большинство заболеваний, включая многие виды рака, диабет и болезнь Альцгеймера, имеют генетический вклад от 5 до 10%», - говорит
Дэвид Вишарт (David Wishart), профессор факультета биологических наук Университета Альберты и факультета компьютерных наук, соавтор исследования.
Дэвид Вишарт (David Wishart), профессор факультета биологических наук Университета Альберты и факультета компьютерных наук, соавтор исследования.
В статье также подчеркиваются некоторые заметные исключения, в том числе болезнь Крона, целиакия и дегенерация желтого пятна, генетический вклад которых составляет приблизительно от 40 до 50%.
Что же влияет на развитие болезней?
"Несмотря на эти редкие исключения, становится все более очевидным, что риск развития большинства заболеваний связан с вашим метаболизмом, окружающей средой, вашим образом жизни или воздействием различных видов питательных веществ, химических веществ, бактерий или вирусов", - продолжает профессор.
Полученные результаты противоречат многим современным бизнес-моделям генного тестирования, которые предполагают, что генное тестирование может точно предсказать риск заболевания.
Ранее на Мдикфорум мы писали о том, что молодожены Санкт-Петербурга могут получить бесплатную консультацию генетика.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Популярное
Оставить комментарий