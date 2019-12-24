Ученые: популярное лекарство против гриппа действительно ускоряет выздоровление

Об исследовании

"Противовирусные нечасто прописывают в европейской первичной медицинской помощи для гриппоподобных заболеваний, в основном из-за предполагаемой неэффективности в реальном мире первичной медицинской помощи. Наша цель - определить, является ли добавление противовирусного лечения в обычную первичную медицинскую помощь для пациентов с гриппом, эффективным с точки зрения времени восстановления", - говорят ученые в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Мы обнаружили, что осельтамивир помогает людям выздороветь при гриппоподобных заболеваниях в среднем на один день раньше, чем это было бы без него. Пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями в целом получали больше пользы и могли ожидать, что их симптомы уйдут на два-три дня раньше, чем у тех, кто не получал лекарство. В то же время, мы обнаружили, что у людей, которым назначали осельтамивир, чаще наблюдались тошнота и рвота", - рассказал профессор Крис Батлер (Chris Butler) из Оксфордского университета, ведущий автор исследования.