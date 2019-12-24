Ученые: популярное лекарство против гриппа действительно ускоряет выздоровление
Последнее исследование осельтамивира - самого популярного в Европе противогрипозного препарата (известного у нас как "Терафлю"), показало, что препарат действительно эффективен. Он ускоряет выздоровление на 1-2 дня и снижает риск осложнений.
Об исследовании
"Противовирусные нечасто прописывают в европейской первичной медицинской помощи для гриппоподобных заболеваний, в основном из-за предполагаемой неэффективности в реальном мире первичной медицинской помощи. Наша цель - определить, является ли добавление противовирусного лечения в обычную первичную медицинскую помощь для пациентов с гриппом, эффективным с точки зрения времени восстановления", - говорят ученые в статье, опубликованной в журнале Lancet.
Всего было исследовано более трех тысяч человек из пятнадцати европейских стран. Кроме того, ученые обнаружили, что применение препарата через двое суток после начала заболевания столь же эффективно, как сразу же после появления первых симптомов.
Не обошлось и без информации о побочных эффектах:
"Мы обнаружили, что осельтамивир помогает людям выздороветь при гриппоподобных заболеваниях в среднем на один день раньше, чем это было бы без него. Пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями в целом получали больше пользы и могли ожидать, что их симптомы уйдут на два-три дня раньше, чем у тех, кто не получал лекарство. В то же время, мы обнаружили, что у людей, которым назначали осельтамивир, чаще наблюдались тошнота и рвота", - рассказал профессор Крис Батлер (Chris Butler) из Оксфордского университета, ведущий автор исследования.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему зимой нужно принимать контрастный душ.
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