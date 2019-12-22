  1. | | Принимайте контрастный душ, и ваш иммунитет заметно усилится

Принимайте контрастный душ, и ваш иммунитет заметно усилится

Принимайте контрастный душ, и ваш иммунитет заметно усилится

Холодный душ зимой? Обязательно! Перемена между холодной и теплой водой приводит в движение иммунную систему, поэтому освежающий душ является отличным средством против простуд и гриппа. Поскольку риск простудиться особенно высок в холода, имеет смысл увеличить защитные силы организма.

Стимулировать обмен веществ с помощью температурных стимулов

Это называется методом Кнайпа - чередование тепла и холода ради полезного воздействия на организм. Помните, что метаболизм может стимулироваться внешними стимулами. Под воздействием резкой смены температур, стимулируется кровообращение и улучшается снабжение организма кислородом. Это в свою очередь укрепляет иммунную систему. Соответствующий стимул можно легко создавать в душе каждый день. Просто переключите температуру воды между горячей и холодной, и в идеале также измените давление воды.

Схема контрастного душа

"Сначала примите теплый душ (несколько секунд). Затем направьте струю холодной воды на руки, верхнюю часть тела и ноги. Для тех, кто страдает от целлюлита и хочет бороться с ним, чередование температуры также имеет положительный эффект. Контрастный душ тренирует как сосуды, так и мышцы.
Это заставляет сосуды сокращаться и расширяться, улучшая тем самым обмен веществ в соединительной ткани. В результате "апельсиновая корка" становится менее выраженной", - пишет издание Focus.

Сосредоточиться на руках и ногах

Те, кто не может окончательно преодолеть себя и полностью окунуться в холодную воду, могут выбрать часть тела - руки и ноги. Для ног также действует метод Кнайпа при помощи ванночек. Просто заполните две ванны для ног горячей и холодной водой. Держа ноги в теплой воде около пяти минут, поменяйте ванну и оставайтесь в холодной воде от 15 до 20 секунд. Процесс может повторяться несколько раз. Правильное применение метода заканчивается холодной водой.

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Теги : контрастный душ

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