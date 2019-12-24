Новый ФАП открыли в Воскресенском районе Нижегородской области

– Таких событий в Воскресенском районе не случалось минимум лет тридцать. Я надеюсь, что это станет доброй традицией благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Уже сегодня мы видим реальные результаты по улучшению состояния сферы здравоохранения на территории нашего района,

– Президент Владимир Путин дал поручение разработать программу развития первичной медицинской помощи. В эту программу попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Главы муниципалитетов уже проработали свои предложения и передали их в минздрав региона. В январе 2020 года мы отдадим пакет предложений в федеральное министерство на рассмотрение. Сегодня в стране этому направлению уделяется пристальное внимание, и выделяется большое финансирование,

– Об этом говорил президент и на Госсовете, и на пресс-конференции. На эти цели будут выделены федеральные средства. Мы активно работам над программой модернизации первичного звена и в этом направлении уже есть наработки. По проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Нижегородской области построены семь ФАПов, приобретено для районных центральных больниц 11 ФАПов передвижных и 12 специализированных комплексов в медицинские организации третьего уровня. В следующем году мы продолжим эту работу,