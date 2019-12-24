Новый ФАП открыли в Воскресенском районе Нижегородской области
Фельдшерско-акушерский пункт появился в деревне Галибиха и будет обслуживать не менее 500 сельских жителей.
Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) был открыт 24 декабря 2019 года в деревне Галибиха Воскресенского района нижегородского региона. Не менее полутысячи селян нуждались в том, чтобы ФАП начал свою работу. Строили фельдшерско-акушерский пункт в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Здание пункта представляет собой модульное одноэтажное здание площадью 100 кв.м. Однако и в нем предусмотрен пандус для того, чтобы на прием к специалистам-медикам могли попадать маломобильные пациенты. А снаружи недалеко от скамеек с урнами устроен навес для инвалидных и детских колясок.
– Таких событий в Воскресенском районе не случалось минимум лет тридцать. Я надеюсь, что это станет доброй традицией благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Уже сегодня мы видим реальные результаты по улучшению состояния сферы здравоохранения на территории нашего района,
– сказал на торжественном открытии глава района Николай Горячев.
На открытии присутствовала и первый замминистра регионального минздрава Галина Михайлова:
– Президент Владимир Путин дал поручение разработать программу развития первичной медицинской помощи. В эту программу попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Главы муниципалитетов уже проработали свои предложения и передали их в минздрав региона. В январе 2020 года мы отдадим пакет предложений в федеральное министерство на рассмотрение. Сегодня в стране этому направлению уделяется пристальное внимание, и выделяется большое финансирование,
сказала первый заместитель регионального министра.
То, что в стране уделяют сегодня большое внимание развитию первичного звена медицины , отмечал и глава региона Глеб Никитин:
– Об этом говорил президент и на Госсовете, и на пресс-конференции. На эти цели будут выделены федеральные средства. Мы активно работам над программой модернизации первичного звена и в этом направлении уже есть наработки. По проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Нижегородской области построены семь ФАПов, приобретено для районных центральных больниц 11 ФАПов передвижных и 12 специализированных комплексов в медицинские организации третьего уровня. В следующем году мы продолжим эту работу,
– заявил нижегородский губернатор.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что в Нижегородской области стали открывать фельдшерско-акушерские пункты и развивать сеть передвижных ФАПов и медпунктов.
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