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Жертвам апноэ во сне чаще угрожает диабет

Апноэ во сне

Новое исследование показало, что жертвам апноэ во сне грозит повышенный риск диабета. Это связано с тем, что чаще всего такие пациенты уже имеют большие объемы лишнего веса.

Исследователи из Университетского госпиталя Сен-Пьер в Бельгии  пришли к выводу о том, что люди с лишним весом и ожирением, которые имеют разную степень обструктивного апноэ во сне, часто предрасположены к расстройствам метаболизма глюкозы. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Sleep and Breathing. Основываясь на полученных данных, исследователи заявили, что пациентов с апноэ, имеющих повышенную массу тела, нужно чаще проверять на дисгликемию.

Исследователи особо подчеркивает, что среди людей с лишним весом и ожирением с умеренной и тяжелой формой апноэ во сне 66% уже имеют диабет или или проблемы с регулированием сахара в крови, а у 28% эти расстройства выявили недавно. Отметим, что лишний вес является основным фактором обструктивного апноэ во сне, и это объясняет, почему каждый третий пациент с апноэ страдает от диабета. Однако у значительного количества населения в целом, имеющего лишний вес и апноэ, метаболические расстройства пока не выявлены.

Авторы данного исследования поставили своей целью установить распространенность известных и недавно диагностированных метаболических расстройств у пациентов с умеренным и тяжёлым апноэ во сне, которых направляли в сомнологические лаборатории для проведения СИПАП-терапии (режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением). В целом, внимание исследователей было сосредоточено на 280 пациентов, из которых 70% были мужчинами и имели индекс массы тела выше 33 пунктов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : диабет, апноэ во сне

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