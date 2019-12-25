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Бактерии могут обмануть запрограммированную смерть клеток

Бактерии

Исследование показало, что бактерии способны перехитрить процесс запрограммированной клеточной смерти. С ее помощью организм встречает атаки опасных патогенов.

Определённые бактерии могут уклониться от воздействия защитного механизма иммунной системы - так называемого процесса запрограммированной клеточной смерти. Они делают это за счет подавления смертоносных эффекторных молекул компонентами внешних мембран. К примеру, бактерия шигелла, которая вызывает диарею, использует на своей поверхности липополисахариды для блокирования эффекторных каспаз. Липополисахариды - компонент внешней бактериальной мембраны. Эта стратегия позволяет бактериям множиться внутри клеток.

Данная работа является результатом исследования молекулярного иммунолога профессора Хамида Кашкара (Hamid Kashkar) и его команды из Института медицинской микробиологии и иммунологии при Университете Кельна. Статья с результатами исследования опубликована в свежем выпуске журнала Nature Microbiology. Различные бактериальные патогены могут уклоняться от нашей иммунной системы за счет сохранения и размножения внутри клеток тела. Это внутриклеточное размножение патогенов впоследствии приводит к расщеплению клеток и выделения микроорганизмов, которые инфицируют окружающие клетки, вызывая смерть тканей и инфекционные болезни.

Однако у нашего организма имеется ответная реакция на эту бактериальную стратегию - так называемая программируемая клеточная смерть или апоптоз. Он возникает в качестве ответа на клеточные стрессовые ситуации при инфицировании и способствует быстрому самоубийству инфицированных клеток. За счёт этого ускоренного саморазрушения патогены не могут размножаться, и иммунная система их успешно уничтожает. И вот теперь ученые тщательно следили за тем, как патогенные эффективно блокирует апоптоз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : бактерии, апоптоз

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Бактерии могут обмануть запрограммированную смерть клеток
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