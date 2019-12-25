  1. | | На базе нижегородского кардиоцентра создали современную гибридную операционную

На базе нижегородского кардиоцентра создали современную гибридную операционную

новая операционная в Нижегородском кардиоцентре

Высокомобильный рентген-ангиографический комплекс совмещен здесь с традиционной операционной кардиохирурга.

Новая гибридная операционная, в которой современный высокомобильный рентген-ангиографический комплекс совмещен здесь с традиционной операционной кардиохирурга начала работать на базе Специализированной кардиохирургической клинической больницы Нижнего Новгорода 25 декабря 2019 года.

Открытие новой операционной было тожественным. В этом мероприятии приняли участие заместитель губернатора нижегородского региона Андрей Гнеушев и региональный министр здравоохранения Александр Смирнов.

Гибридная операционная становится практически необходима при лечении целого комплекса заболеваний, среди которых:
  • аневризмы аорты,
  • дефекты перегородок сердца,
  • заболевания артерий нижних конечностей,
  • пороки аортального клапана,
  • некоторые виды эндоскопического коронарного шунтирования и стентирования коронарных артерий.
Вместе с тем, в нижегородской Специализированной кардиохирургической клинической больнице в новой операционной будут осуществлять все стандартные диагностические и лечебные вмешательства.

Глава нижегородского региона Глеб Никитин отметил, насколько важно развивать эту отрасль медицины:

–  Создание гибридной операционной в кардиоцентре позволит повысить уровень оказания помощи кардиохирургическим больным в Нижегородской области до уровня лучших российских и зарубежных клиник. По предварительным оценкам это позволит ежегодно оказывать помощь более чем 500 пациентам, а каждая успешная операция – это, по сути, спасенная жизнь,

– заявил нижегородский губернатор.

Сегодня нижегородский регион активно реализует сразу несколько направлений в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для того, чтобы эти направления развивались успешно, клиники региона необходимо оснащать новым оборудованием, внедрять в региональную медицинскую практику современные технологии оказания медицинской помощи, а также привлекать для работы квалифицированных специалистов.

Борьба с онкологическими и сердечно сосудистыми заболеваниями являются наиболее важными направлениями развития медицинской отрасли сегодня.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские кардиохирурги сделали тысячную в 2019 году операцию на открытом сердце.
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