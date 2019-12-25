На базе нижегородского кардиоцентра создали современную гибридную операционную
Высокомобильный рентген-ангиографический комплекс совмещен здесь с традиционной операционной кардиохирурга.
Новая гибридная операционная, в которой современный высокомобильный рентген-ангиографический комплекс совмещен здесь с традиционной операционной кардиохирурга начала работать на базе Специализированной кардиохирургической клинической больницы Нижнего Новгорода 25 декабря 2019 года.
Открытие новой операционной было тожественным. В этом мероприятии приняли участие заместитель губернатора нижегородского региона Андрей Гнеушев и региональный министр здравоохранения Александр Смирнов.
Гибридная операционная становится практически необходима при лечении целого комплекса заболеваний, среди которых:
- аневризмы аорты,
- дефекты перегородок сердца,
- заболевания артерий нижних конечностей,
- пороки аортального клапана,
- некоторые виды эндоскопического коронарного шунтирования и стентирования коронарных артерий.
Глава нижегородского региона Глеб Никитин отметил, насколько важно развивать эту отрасль медицины:
– Создание гибридной операционной в кардиоцентре позволит повысить уровень оказания помощи кардиохирургическим больным в Нижегородской области до уровня лучших российских и зарубежных клиник. По предварительным оценкам это позволит ежегодно оказывать помощь более чем 500 пациентам, а каждая успешная операция – это, по сути, спасенная жизнь,
– заявил нижегородский губернатор.
Сегодня нижегородский регион активно реализует сразу несколько направлений в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для того, чтобы эти направления развивались успешно, клиники региона необходимо оснащать новым оборудованием, внедрять в региональную медицинскую практику современные технологии оказания медицинской помощи, а также привлекать для работы квалифицированных специалистов.
Борьба с онкологическими и сердечно сосудистыми заболеваниями являются наиболее важными направлениями развития медицинской отрасли сегодня.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские кардиохирурги сделали тысячную в 2019 году операцию на открытом сердце.
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