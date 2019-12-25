На базе нижегородского кардиоцентра создали современную гибридную операционную

аневризмы аорты,

дефекты перегородок сердца,

заболевания артерий нижних конечностей,

пороки аортального клапана,

некоторые виды эндоскопического коронарного шунтирования и стентирования коронарных артерий.

– Создание гибридной операционной в кардиоцентре позволит повысить уровень оказания помощи кардиохирургическим больным в Нижегородской области до уровня лучших российских и зарубежных клиник. По предварительным оценкам это позволит ежегодно оказывать помощь более чем 500 пациентам, а каждая успешная операция – это, по сути, спасенная жизнь,