Тысячную в 2019 году операцию на открытом сердце сделали нижегородские кардиохирурги

– В настоящее время операции на остановленном сердце очень востребованы во всем мире, потому что позволяют лечить заболевания, в том числе угрожающие мгновенной смертью. Впервые такую операцию в 1963 году провел Борис Королев и долгое время они были единичными,

– Тысячная операция в год – это гроссмейстерский рубеж в медицине, потому что такое количество подобных вмешательств делают единичные клиники в стране. Это очень востребованная операция, так как позволяет избавить людей от многих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, заболевания сердечных клапанов, крупных сосудов, от нарушений ритма и других заболеваний.

В Нижегородской области довольно широкое применение она получила с 1992.

Второй год подряд мы делаем более тысячи операций с искусственным кровообращением в год. В прошлом году – тысяча и одну, до конца этого года должны сделать тысячу и пятьдесят. А за количеством следует и качество. Люди с тяжелыми сердечными заболеваниями, доверяя нам свои жизни, должны быть уверены, что восстановят свое здоровье,