Тысячную в 2019 году операцию на открытом сердце сделали нижегородские кардиохирурги
В декабре в Нижегородской специализированной кардиохирургической больнице сделали тысячную за год операцию на открытом сердце с подключением искусственного кровообращения.
Специалисты знают, что особая сложность оперативного вмешательства при таких операциях состоит в том, что сердце пациента приходится останавливать, а для того, чтобы кровообращение организма продолжалось, приходится использовать специальный аппарат для искусственного обращения крови.
Тысячную операцию за год в клинике осуществил кандидат медицинских наук Дмитрий Жильцов:
– В настоящее время операции на остановленном сердце очень востребованы во всем мире, потому что позволяют лечить заболевания, в том числе угрожающие мгновенной смертью. Впервые такую операцию в 1963 году провел Борис Королев и долгое время они были единичными,
– отметил кардиохирург.
Профессор, доктор медицинских наук Владимир Чигинев, бывший учеником Бориса Королева рассказывал, что первые нижегородские (тогда – горьковские) аппараты искусственного кровообращения были изготовлены на авиационном заводе «Сокол». Чтобы это стало возможным, сам Королев привез чертежи такого оборудования из своих зарубежных поездок, зная, что именно за высокими в кардиохирургии и в медицине вообще будущее.
Главный врач Нижегородской специализированной кардиохирургической больницы Антон Максимов подчеркивает:
– Тысячная операция в год – это гроссмейстерский рубеж в медицине, потому что такое количество подобных вмешательств делают единичные клиники в стране. Это очень востребованная операция, так как позволяет избавить людей от многих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, заболевания сердечных клапанов, крупных сосудов, от нарушений ритма и других заболеваний.
В Нижегородской области довольно широкое применение она получила с 1992.
Второй год подряд мы делаем более тысячи операций с искусственным кровообращением в год. В прошлом году – тысяча и одну, до конца этого года должны сделать тысячу и пятьдесят. А за количеством следует и качество. Люди с тяжелыми сердечными заболеваниями, доверяя нам свои жизни, должны быть уверены, что восстановят свое здоровье,
В Нижегородской области довольно широкое применение она получила с 1992.
Второй год подряд мы делаем более тысячи операций с искусственным кровообращением в год. В прошлом году – тысяча и одну, до конца этого года должны сделать тысячу и пятьдесят. А за количеством следует и качество. Люди с тяжелыми сердечными заболеваниями, доверяя нам свои жизни, должны быть уверены, что восстановят свое здоровье,
– подытожил Антон Максимов.
За все время работы клиники таких операций здесь было выполнено порядка 23 тысяч.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Нижегородской кардиохирургической больнице присвоено имя Бориса Королева.
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