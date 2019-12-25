ВИЧ воздействует на детский мозг даже после раннего лечения
ВИЧ воздействует на детский мозг даже после того, как начинается раннее лечение вируса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Мичигана в США.
Новое исследование позволяет лучше разобраться с тем, как воздействует ВИЧ на мозг ребёнка. Американские ученые установили, что даже если начать высокоактивную антиретровирусную терапию на ранней стадии ВИЧ, этот вирус всё равно атакует мозг детей. Во многих странах Африки большинство детей уже страдают от ВИЧ. Считается, что при ранней терапии эти дети могут рассчитывать на относительно нормальную продолжительность жизни. Однако новое исследование продемонстрировало, что опасный вирус всё равно может воздействовать на их мозг. Так, ВИЧ может нарушать развитие мозга, влиять на то, как дети учатся, как формируется их мышление и общий функционал мозга.
Результаты этого исследования публикует авторитетный научный журнал Clinical Infectious Diseases. Они дают более ясную картину того, как вирус воздействует на формирующийся мозг ребёнка. Развития мозга оценивалось в трех группах детей в возрасте от 5 до 11 лет. В первую группу входили дети, которые заразились ВИЧ еще в утробе матери и получали терапию, во вторую те, кто имел ВИЧ, но пока не лечился, а в третью не имеющие ВИЧ дети.
К сегодняшнему дню это наиболее авторитетное и соответствующее всем научным критериям исследование в отношении детей школьного возраста, затронутых ВИЧ. Оно показало, что эти дети всё равно сталкиваются со значительными нейрофизиологическими испытаниями при наличии ВИЧ, даже если они получают своевременную терапию и хороший клинический уход. В частности, более всего страдала их способность к планированию и рассуждениям. Наблюдения показали, что из-за ВИЧ какого-либо прогресса в этих областях с годами ребёнок не достигает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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