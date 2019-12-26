  1. | | Эволюция мозга вызвала у человека тревожность

Эволюция мозга вызвала у человека тревожность

Тревожность

Учёные разобрались с тем, что стало основной причиной появления тревожных расстройств. Оказалось, что их могли спровоцировать эволюционные изменения в мозге человека.

Эволюционные изменения в человеческом мозге названы возможной причиной тревожных расстройств. Нейрохимикаты вроде дофамина и серотонина играют существенную роль в эмоциях, а также в когнитивном функционале мозга человека.  Везикулярный моноаминный переносчик 1 (VMAT1) - один из основных генов, который в большей степени отвечает за регулирование нейронных сигналов и за передачу нейротрансмиттеров. Исследователи из Tohoku University реконструировали наследственные VMAt1 белки в ходе своих экспериментов, которые показали функциональные изменения, происходившие при поглощении нейротрансмиттеров VMAt1 во время эволюции человека.

Группа исследователей во главе с профессором Макасадо Кавато (Masakado Kawata) ранее выяснила, что VMAt1 - один из генов, который эволюционировал во время эволюции человека. VMAt1 содержит две мутации или изменения генома, являющиеся специфическими для человека. В ходе исследования его авторы выявили эволюционные изменения, которые имеются в поглощении нейротрансмиттеров, с помощью реконструкции наследственных VMAt1 белков. Исследователи начали наносить флуоресцентный субстрат для визуализации и определения количества нейротрансмиттеров каждого генотипа.

Было установлено, что наследственные VMAt1 белки демонстрировали повышенное поглощение нейротрансмиттеров, по сравнению с полученным генотипом, который показывал связь с депрессиями или тревожными состояниями в современной популяции людей. Результаты исследования показали, что наши предки могли противостоять повышенному уровню тревожности или депрессиям. Далее исследователи попытаются лучше разобраться в том, как все эти варианты повлияли на эволюцию мозга. Об этом пишет India Today. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : тревожность, эволюция

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
У половины американцев будет ожирение через 10 лет
Следующая новость
Злоупотребление спиртным повреждает ткань сердца
Популярное
Новая модель поможет понять принципы работы мозга
0
В канун Нового года Ростовская область получила новые автомобили скорой помощи
0
Злоупотребление спиртным повреждает ткань сердца
0
Эволюция мозга вызвала у человека тревожность
0


У половины американцев будет ожирение через 10 лет
0
В Новосибирске отремонтировали детскую поликлинику
0
Как питаться при густой крови?
0
Встреча регионального министра здравоохранения и губернатора прошла на Ставрополье
0
Бывшая королева красоты из США лишилась части черепа из-за аневризмы в 35 лет
0
Четыре «Поезда здоровья» будут объезжать Нижегородскую область круглый год
0