Эволюция мозга вызвала у человека тревожность
Учёные разобрались с тем, что стало основной причиной появления тревожных расстройств. Оказалось, что их могли спровоцировать эволюционные изменения в мозге человека.
Эволюционные изменения в человеческом мозге названы возможной причиной тревожных расстройств. Нейрохимикаты вроде дофамина и серотонина играют существенную роль в эмоциях, а также в когнитивном функционале мозга человека. Везикулярный моноаминный переносчик 1 (VMAT1) - один из основных генов, который в большей степени отвечает за регулирование нейронных сигналов и за передачу нейротрансмиттеров. Исследователи из Tohoku University реконструировали наследственные VMAt1 белки в ходе своих экспериментов, которые показали функциональные изменения, происходившие при поглощении нейротрансмиттеров VMAt1 во время эволюции человека.
Группа исследователей во главе с профессором Макасадо Кавато (Masakado Kawata) ранее выяснила, что VMAt1 - один из генов, который эволюционировал во время эволюции человека. VMAt1 содержит две мутации или изменения генома, являющиеся специфическими для человека. В ходе исследования его авторы выявили эволюционные изменения, которые имеются в поглощении нейротрансмиттеров, с помощью реконструкции наследственных VMAt1 белков. Исследователи начали наносить флуоресцентный субстрат для визуализации и определения количества нейротрансмиттеров каждого генотипа.
Было установлено, что наследственные VMAt1 белки демонстрировали повышенное поглощение нейротрансмиттеров, по сравнению с полученным генотипом, который показывал связь с депрессиями или тревожными состояниями в современной популяции людей. Результаты исследования показали, что наши предки могли противостоять повышенному уровню тревожности или депрессиям. Далее исследователи попытаются лучше разобраться в том, как все эти варианты повлияли на эволюцию мозга. Об этом пишет India Today. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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