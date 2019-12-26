Злоупотребление спиртным повреждает ткань сердца
Исследование показало, что злоупотребления спиртными напитками могут травмировать ткани сердца. А это особенно опасно для всей сердечно-сосудистой системы.
Предыдущие исследования приходили к выводу о том, что при злоупотреблении алкоголизмом увеличивается риск сердечной недостаточности, гипертонии, инфарктов, инсультов и аритмий. Но проводилась мало исследований о том, почему это происходит. И вот сейчас учёные проанализировали показатели трех индикаторов повреждений сердца в крови у более чем 2 500 взрослых жителей северо-запада России в возрасте от 35 до 69 лет. Из них около 280 получали в больницах лечение от алкоголизма.
По трем индикатором в крови можно было определять уровень повреждений сердца, напряжения сердечной стенки и уровень воспалений. Взрослые люди сами сообщали количество употребляемого алкоголя. По сравнению с адекватной употребляющими алкоголь людьми из населения в целом, пациенты из госпиталя имели более чем на 10% повышенные индикаторы повреждений сердца, на 47% повышенные индикаторы напряжения сердечной стенки и на 69% увеличенный уровень воспалений.
Результаты исследования были опубликованы Journal of the American Heart Association. По мнению авторов этой работы, у злоупотребляющих спиртным людей развивается более высокий, чем обычно уровень воспалений, который связан с целым рядом серьезных проблем со здоровьем, включая и болезни сердца. Причём у человека повреждения сердца могут развиться задолго до появления первых симптомов. Измеряя уровень определённых молекул в крови, учёные смогли определить, что любители алкоголя значительно чаще сталкиваются субклиническими повреждениями сердце, чем те, кто употребляет спиртное умеренно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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