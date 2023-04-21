Диетолог Пономарева назвала 4 напитка, которые снижают риск смерти у диабетиков 2 типа

"Исследование показало, что взрослые с диабетом 2 типа могут жить дольше и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, употребляя четыре разных напитка, особенно если заменить их сладкими напитками. Употребление простой воды, чая, кофе и нежирного молока обратно связано со смертью от любой причины", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Участники, которые выпивали до шести порций кофе, чая или воды в день, имели на 26%, 21% и 23% соответственно более низкий риск смерти в течение периода исследования. У тех, кто потреблял большое количество нежирного молока, уровень смертности также был на 12 процентов ниже".

Диабет 2 типа — это серьезное и обычно пожизненное заболевание, при котором уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Как это часто бывает с заболеваниями, диабет также может увеличить ваши шансы на развитие других проблем со здоровьем. Они могут включать сердечные приступы, инсульты, повреждение нервов и проблемы с почками.Более высокое потребление кофе и нежирного молока также было связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 18 и 12 процентов.Это резко контрастировало с теми, кто потреблял больше всего подслащенных сахаром напитков, таких как газированные напитки. У этих участников регулярно был на 20 процентов более высокий риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто выпивал наименьшее количество этих напитков.Те, кто пил больше всего сладких напитков, имели на 25% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 29% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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