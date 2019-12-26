Переход на новый формат закупок медоборудования сэкономит Москве миллиарды

Москва начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Такой опыт для России – первый.Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, такой формат предполагает, что поставщик будет обслуживать аппарат на протяжении всего срока эксплуатации. К примеру, для аппаратов МРТ и КТ жизненный цикл составляет 10 лет.Таким образом, по заявлению Анастасии Раковой, Москва сэкономила благодаря новому методу закупки медицинского оборудования 11,6 млрд рублей.