  1. | | Переход на новый формат закупок медоборудования сэкономит Москве миллиарды

Переход на новый формат закупок медоборудования сэкономит Москве миллиарды

медоборудование

Москва начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Такой опыт для России – первый. 

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, такой формат предполагает, что поставщик будет обслуживать аппарат на протяжении всего срока эксплуатации. К примеру, для аппаратов МРТ и КТ жизненный цикл составляет 10 лет.

«Формат КЖЦ позволяет нам иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться – город платит только за работающее оборудование. Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену. На сегодняшний день прошли торги на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ. Начальная максимальная цена контракта составляла 28,2 млрд рублей, в ходе торгов цена в среднем была снижена на рекордные 30-50% и в итоге составила 16,6 млрд рублей», - рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, по заявлению Анастасии Раковой, Москва сэкономила благодаря новому методу закупки медицинского оборудования 11,6 млрд рублей.
Теги : медицинское оборудование, экономия

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