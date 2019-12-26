  1. | | Искусственный интеллект способен распознавать рак крови

Искусственный интеллект способен распознавать рак крови

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект способен распознавать различные формы рака крови. Данный подход позволяет анализировать активность генов клеток, которые присутствуют в крови.

Наблюдая за острым миелоидным лейкозом, исследователи доказали, что искусственный интеллект может определять различные формы рака крови. Данное исследование проводилось учеными из Немецкого центра нейродегенеративных болезней, а его итоги опубликованы в последнем выпуске журнала iScience. Исследователи применяли метод анализа генной активности клеток, которые присутствуют в крови. Этот подход вот может улучшить современную диагностику и ускорить начало лечения коварной болезни.

По данному вопросу уже проводилась достаточное количество исследований, и имеется внушительный объем результатов, предоставляющих исчерпывающую базу данных. Именно ею и воспользовались авторы нынешнего исследования, которые на виртуальном уровне собрали всё, что только есть по данному вопросу. Основа нового метода это транскриптом (совокупность всех транскриптов, синтезируемых одной клеткой или группой клеток, включая мРНК и некодирующие РНК), то есть отпечаток пальца генной активности. Во всех клетках только определённые гены действительно включаются, что отражается в профиле генной активности. Такие виды информации добываются из клеток в анализах крови и касаются тысячи генов.

Транскриптом содержит важнейшую информацию по поводу состояния клеток. Однако классическая диагностика основывается на другой информации. Сейчас же ученые хотели выяснить, что можно достичь с помощью анализа транскриптом, если обработать их искусственным интеллектом. Они выяснили, что метод отслеживания острого миелоидного лейкоза за счёт искусственного интеллекта может поддержать современные методы диагностики и сэкономить расходы на лечение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : рак крови, искусственный интеллект

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
У молодых пациентов находят особенные опухоли желудка
Следующая новость
Создан новый метод лечения волчанки
Популярное
В нижегородском Павлове открыли Центр амбулаторной помощи онкобольным
0
Создан новый метод лечения волчанки
0
Искусственный интеллект способен распознавать рак крови
0
У молодых пациентов находят особенные опухоли желудка
0


Переход на новый формат закупок медоборудования сэкономит Москве миллиарды
0
Жертвы диабета из США покупают лекарства на черном рынке
0
Новая модель поможет понять принципы работы мозга
0
В канун Нового года Ростовская область получила новые автомобили скорой помощи
0
Злоупотребление спиртным повреждает ткань сердца
0
Эволюция мозга вызвала у человека тревожность
0