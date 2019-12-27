Повышенная масса тела поможет пережить рак
Более высокая масса тела может оказаться преимуществом при борьбе с некоторыми типами рака. К такому выводу пришли австралийские исследователи.
Ученые из Flinders University в Австралии выяснили, что более высокая масса тела повышает шансы на победу над определенными типами рака. В ходе наблюдений группа экспертов выяснила, что при массе тела выше среднестатистической организм пациентов лучше реагирует на препарат под названием атезолизумаб - распространенный при лечение немелкоклеточного рака легких. Пациенты с повышенным индексом массы тела в ходе 4 клинических исследований продемонстрировали существенное снижение смертности после начала лечения атезолизумабом, по сравнению с теми, кто имел средний вес.
Результаты этого наблюдения стали удивительными для самих исследователей, поскольку повышенный индекс массы тела ранее прочно связывался с диабетом, риском опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные выводы необходимо исследовать в ходе будущих работ, так как возможно, они могут быть использованы при создании лекарства против рака. Ученые получили прочные доказательства в поддержку гипотезы о том, что повышенная масса тела и ожирение могут быть связаны с определенной реакцией на иммунотерапию.
Статистика показывает, что две трети взрослых жителей Австралии, что составляет 12,5 млн человек, имеют лишний вес или ожирение. Каждый четвёртый ребёнок в возрасте от 5 до 17 лет также имеет проблемы с весом. Несмотря на результаты своего исследования, его авторы подчеркивают, что людям надо вести здоровый образ жизни и придерживаться нормального веса, поскольку ожирение связано со множеством других проблем со здоровьем. Об этом сообщает Xinhua. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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