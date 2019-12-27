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Мозг помогает человеку лечить слепоту

Слепота

Для этого мозг смешивает натуральное и искусственное зрение, как показало исследование. Его результаты могут помочь в восстановлении зрения у жертв одного из наиболее распространенных расстройств. 

Совместная команда исследователей из США и Израиля предположила, что мозг слепых людей, получающих искусственную сетчатку в виде импланта, способен обрабатывать информацию от него и успешно ее интегрировать за счет внешних стимулов, поступающих от других частей сетчатки. В ходе исследования, результаты которого публикует Current Biology, ученые из Стэнфорда и израильского Bar-Ilan University впервые показали, что мозг способен применять натуральное и искусственное зрение, поддерживая и перерабатывая информацию, важную для зрения.

Результаты этого исследования могут помочь в деле лечения возрастной макулодистрофии - основной причины слепоты миллионов людей во многих странах мира. В западных странах это наиболее распространенная причина потери зрения у людей старше 50, и число ее жертв увеличивается вместе с возрастом людей. ВМК неизлечима, но недавние достижения в плане разработки искусственных сетчаток могут привести к созданию первого по-настоящему действенного метода терапии болезни. Об этом пишет Times of Israel.

Размещенная внутри глаза сетчатка содержит световые рецепторы, поглощающие свет. Затем эта информация перерабатывается и подается мозгу. Макула - центральная зона сетчатки, обрабатывает большинство информации, достигающей мозга от глаз, и именно она позволяет нам читать, распознавать лица, управлять автомобилями и поддерживать другие виды активности. Когда происходят повреждения фоторецепторов сетчатки, пациенту может быть установлен имплант - девайс, созданный из тончайших электронов. Их активация обеспечивает электрическую стимуляцию оставшихся клеток сетчатки, что восстанавливает зрение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : мозг, лечение слепоты

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