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На Ставрополье запустят программу модернизации первичного звена здравоохранения

На Ставрополье запустят программу модернизации первичного звена здравоохранения
МедикФорум стало известно, что региональное министерство здравоохранения готовит соответствующую программу к реализации которой приступят 1 июля 2020 года.

Неоднократно федеральные власти заявляли о необходимости качественного развития первичного звена здравоохранения в регионах. Так, например, недавно прошло расширенное заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Владимир Путин отметил, что к первичному звену медицины есть множество нареканий со стороны населения страны, несмотря на то, что за этот год в этой области сделано немало. Усилия научного и медицинского сообщества, в частности, помогли добиться увеличения продолжительности жизни россиян.

На данный момент перед минздравом и правительством Ставропольского края стоит задача разработать региональную программу с учётом всех принципов по модернизации первичного звена. Необходимо предложить и обосновать кадровое обеспечение всех медицинских организаций края, начиная от фельдшерских пунктов и заканчивая районными больницами, запланировать ремонт, переоснащение, строительство новых амбулаторий, поликлиник, в местах, где они жизненно необходимы населению Ставрополья. 

В ставропольской программе, как рассказали МедикФорум в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, будут сделаны акценты на доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, оснащение современным медицинском оборудованием; капитальный ремонт, строительство новых медучреждений.

– До 10 января 2020 года регпрограмма модернизации первичного звена здравоохранения будет представлена на экспертизу в Министерство здравоохранения России. Участвовать в её реализации будет 51 медицинская организация Ставропольского края, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Ранее МедикФорум сообщал, что в станице Старопавловской Ставропольского края появится новая амбулатория.
Теги : здравоохранение, Ставропольский край

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