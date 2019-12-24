В станице Старопавловской Ставропольского края появится новая амбулатория
Многофункциональное медучреждение сможет принимать взрослых пациентов и детей.
В начале 2020 года в станице Старопавловская Кировского округа Ставрополья начнется строительство амбулатории. Об этом сообщили в понедельник в краевом минстрое.
Новая амбулатория будет оснащена качественным медицинским оборудованием и укомплектована квалифицированным персоналом.
«Источник финансирования — краевой бюджет с привлечением федеральных средств в виде субсидии. Строительные работы стартуют в начале 2020 года, а уже в 2021 году станичники смогут получать квалифицированную медицинскую помощь терапевта, акушера, педиатра, стоматолога, физиотерапевта и других специалистов, не выезжая за пределы населенного пункта», — рассказал глава министерства Валерий Савченко.
Амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену. Одноэтажное здание будет состоять из трех блоков, разделенных антисейсмическими швами.
В состав медучреждения войдут детское и взрослое отделения. Также предусмотрена общеклиническая лаборатория с зоной для исследований.
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