  1. | | В станице Старопавловской Ставропольского края появится новая амбулатория

В станице Старопавловской Ставропольского края появится новая амбулатория

В станице Старопавловской Ставропольского края появится новая амбулатория

Многофункциональное медучреждение сможет принимать взрослых пациентов и детей.

В начале 2020 года в станице Старопавловская Кировского округа Ставрополья начнется строительство амбулатории. Об этом сообщили в понедельник в краевом минстрое.

Новая амбулатория будет оснащена качественным медицинским оборудованием и укомплектована квалифицированным персоналом.
«Источник финансирования — краевой бюджет с привлечением федеральных средств в виде субсидии. Строительные работы стартуют в начале 2020 года, а уже в 2021 году станичники смогут получать квалифицированную медицинскую помощь терапевта, акушера, педиатра, стоматолога, физиотерапевта и других специалистов, не выезжая за пределы населенного пункта», — рассказал глава министерства Валерий Савченко.

Амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену. Одноэтажное здание будет состоять из трех блоков, разделенных антисейсмическими швами.

В состав медучреждения войдут детское и взрослое отделения. Также предусмотрена общеклиническая лаборатория с зоной для исследований.

В новоселицкую районную больницу Ставропольского края закупили новый рентгенаппарат. МедикФорум узнал, что для свежего оборудования даже подготовили соответствующее помещение. В регионе идёт активная реализация национального проекта. Так, совсем недавно, в новоселицкой районной больнице появился цифровой рентгенографический комплекс «Гамма» отечественного производства. Он пришёл на смену прежнему, выработавшего свой ресурс.
Теги : Ставрополье, новое оборудование

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