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Ожирение влияет на рабочую память ребенка

Детское ожирение

Ожирение может влиять на рабочую память детей, как показало исследование. В частности, у детей с лишним весом наблюдается снижение рабочей памяти, по сравнению с ровесниками, не имеющими ожирения.

Ученые из Университета Вермонта в США обнаружили еще один минус ожирения у детей. Оказывается, такие дети имеют более слабую рабочую память, если сравнивать этот показатель с их ровесниками, имеющими нормальный вес. Авторы исследования, результаты которого опубликованы JAMA Pediatrics, выяснили, что дети с ожирением имеют более тонкую префронтальную кору. А из-за этого у них снижаются исполнительные функции, что было доказано в ходе предыдущих исследований с участием детей, имеющих повышенный индекс массы тела.

Результаты нового исследования показали, что дети с повышенным индексом массы тела могут сталкиваться с серьезными проблемами с рабочей памятью. В исследовании приняли участие более 10 тысяч подростков, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Особый анализ осуществлялся среди 3 190 детей в возрасте от 9 до 10 лет. Исполнительские функции мозга отвечают за память и способность планировать, а также контролировать собственное поведение.

Предыдущие исследования не раз приходили к выводу о том, что ожирение производит воспалительный эффект, который способен воздействовать на клеточные структуры и приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Длительное влияние ожирения может спровоцировать хронические воспаления, а это повлияет в долгосрочной перспективе и на детский мозг. При этом ученые не отслеживали поведение детей с ожирением, их интересовало только уменьшение толщины префронтальной коры, которое влияет на показатели рабочей памяти. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : ожирение, память

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