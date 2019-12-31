Уволенный в 69 лет профессор получил компенсацию за дискриминацию
69-летний профессор Оксфорда Пол Эварт был уволен из родного вуза в связи с возрастом. Однако ученый подал в суд за эйджизм и выиграл компенсацию в 150 тысяч фунтов.
Профессор физики выиграл в суде против Оксфордского университета, который отправил его в отставку в возрасте 69 лет. Специалист по атомной и ядерной физике Пол Эварт (Paul Ewart) утверждает, что он проводил исследования в Оксфордском университете, которые находились в самом разгаре и приближали учёного к важному открытию, когда в конце 2017 года его прошение о продолжении экспериментов в течение следующих трех лет было отвергнуто. В результате, контракт с профессором продлён не был, и ему пришлось выйти на пенсию.
Сам учёный полагает, что решение руководства Оксфордского университета было проявлением возрастной дискриминации, которую в западных странах также называют эйджизмом. Ученый решил подать в суд, и судья полностью встал на сторону пожилого ученого. Оксфордский университет заплатит своему бывшему сотруднику 150 000 фунтов компенсации. В 2011 году в Великобритании пенсионный возраст по умолчанию в 65 лет был повышен, однако в Оксфорде существует особая политика, которая заставляет ученых уходить на покой ещё до 69 лет. Её часто называют несправедливой.
Руководство университета уже заявило о том, что рассматривает возможность подачи апелляции. Профессор Эварт провел 38 лет в Оксфорде. Он полагает, что университет не должен мешать учёным выполнять свою работу, в зависимости от их возраста. С ним согласны и многие другие его коллеги, которые намного моложе профессора. Данную историю публикует издание The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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