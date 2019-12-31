Краш-диеты могут привести к камням в желчном пузыре
Набирающие моду краш-диеты могут закончиться образованием болезненных камней в желчном пузыре. Это важная информация для людей, которые хотели бы похудеть за короткое время.
Камни в желчном пузыре преимущественно состоят из холестерина и билирубина - побочных продуктов, образующихся после расщепления красных клеток крови. Также в состав этих камней входят соли. Камни растут в желчном пузыре, похожем на электрическую лампочку органе, который расположен под печенью и предназначен для хранения желчи - зелёной жидкости, выделяемой в тонкий кишечник для того, чтобы абсорбировать нутриенты из пищи. Проблема камней в желчном пузыре становится все более актуальной, и только в Великобритании с 2004 по 2011 год количество людей, нуждающихся в удалении желчного пузыря из-за камней, выросло на 34%.
Эксперты связывают это в том числе и с модой на голодание, а также так называемые краш-диеты, которые стимулируют более быстрое образование камней. Обычно эти камни формируется в течение двух лет и более, но резкая потеря веса на фоне голодания ускоряет этот процесс и сокращает его иногда до нескольких месяцев. Из-за уменьшения питания опорожнение желчного пузыря замедляется, желчь прибывает в этом органе дольше, и концентрируется в нём в те самые кристаллические камни. Недавнее исследование, опубликованное American Journal of Gastroenterology, показало, что резкая потеря веса после гастрошунтирования связана с увеличением риска госпитализаций из-за камней в желчном пузыре в 10 раз.
К другим факторам риска относят беременность, прием оральных контрацептивов и лекарств в рамках гормонозаместительной терапии, поскольку они влияют на показатели гормонов, вызывая дисбаланс химических веществ в желчи. Вообще всё, что замедляет выделение желчи, может увеличить риск образования камней. К таким факторам, к примеру, относят низкую физическую активность и диабет второго типа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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