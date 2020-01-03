Диабет может приводить к сердечной недостаточности независимо от других причин

«Сахарный диабет сам по себе является независимым фактором риска развития сердечной недостаточности», - сказал старший автор исследования, доктор Хорнг Чен.

«Это исследование расширяет предыдущие результаты и демонстрирует, что даже без известной структурной аномалии сердца и с нормальной фракцией выброса у людей с диабетом существует повышенный риск развития сердечной недостаточности по сравнению с теми, у кого диабета нет», - констатировал доктор Хорнг Чен.