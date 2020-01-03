Диабет может приводить к сердечной недостаточности независимо от других причин
Диабет является независимым фактором риска развития сердечной недостаточности, об этом говорят данные исследования ученых из Клиники Майо, опубликованные в журнале Mayo Clinic Proceedings.
Как сообщает портал Timesnownews.com, данные, полученные американскими исследователями из Клиники Майо, подтверждают справедливость концепции диабетической кардиомиопатии. Если имеющийся у человека диабет плохо контролируется, он приводит к возникновению кардиомиопатии, а вместе с ней и к прогрессирующему ухудшению насосной способности сердца, при этом он действует как абсолютно независимый фактор, вызывающий сердечную аномалию.
«Сахарный диабет сам по себе является независимым фактором риска развития сердечной недостаточности», - сказал старший автор исследования, доктор Хорнг Чен.
В рамках исследования ученые анализировали долгосрочное влияние диабета на развитие сердечной недостаточности. В течение 10 лет они наблюдали за двумя группами добровольцев: 116 человек с диабетом и 232 участника без диабета.
В результате за 10-летний период наблюдения у 21% участников в группе диабетиков развилась сердечная недостаточность, не связанная с влиянием таких факторов, как возраст, гипертония, пол, ишемическая болезнь сердца. В группе участников без диабета сердечная недостаточность развилась у 12 процентов.
«Это исследование расширяет предыдущие результаты и демонстрирует, что даже без известной структурной аномалии сердца и с нормальной фракцией выброса у людей с диабетом существует повышенный риск развития сердечной недостаточности по сравнению с теми, у кого диабета нет», - констатировал доктор Хорнг Чен.
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