Ученые: куркума помогает уничтожать раковые опухоли

«Результаты показали, что куркумин эффективен при лечении рака молочной железы, легких, крови, желудка, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты», - сообщили авторы исследования.

«Куркумин проявляет противоопухолевую способность, воздействуя на различные клеточные сигнальные пути, включая факторы роста. В настоящее время нет четких доказательств того, что куркума или куркумин могут предотвращать или лечить рак. Но это скорее потому, что он никогда не тестировался в крупномасштабных исследованиях на людях, что является необходимым требованием для всех лекарств. Имеется ряд свидетельств того, что куркумин способен убивать раковые клетки и препятствовать росту опухолей, в частности, при раке молочной железы, раке кишечника, раке желудка и раке кожи. В то же время нужно больше исследований и данных об этом», - прокомментировали данные американских ученых британские эксперты из Cancer Research UK.