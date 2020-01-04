Новое открытие: желчные кислоты регулируют иммунитет и уменьшают воспаление
Могут ли желчные кислоты, вырабатываемые печенью и желчным пузырем, также играть роль в иммунитете и регуляции воспаления? Да, отвечают ученые из Гарварда.
Согласно двум исследованиям Гарвардской медицинской школы, опубликованным в журнале Nature, желчные кислоты принимают участие в регулировании иммунитета и защите от ряда заболеваний.
Результаты, полученные на мышах, показывают, что желчные кислоты способствуют дифференцировке и активности нескольких типов Т-клеток, участвующих в регуляции воспаления кишечника. Они также показывают, что кишечные микробы имеют решающее значение для превращения желчных кислот в иммуносигнальные молекулы.
Работа предлагает возможные терапевтические пути для модуляции кишечного воспаления, процесса, который лежит в основе развития аутоиммунных состояний.
Желчные кислоты и кишечный иммунитетЖелчные кислоты оказывают свое иммуномодулирующее действие, взаимодействуя с иммунными клетками в кишечнике. Как только желчные кислоты покидают желчный пузырь и выполняют функции по растворению жира, они направляются вниз по пищеварительному тракту, где они превращаются в иммунорегуляторные молекулы кишечных бактерий. Затем модифицированные желчные кислоты активируют два класса иммунных клеток: регуляторные Т-клетки (Tregs) и эффекторные хелперные Т-клетки, в частности Th17, каждая из которых отвечает за модулирование иммунного ответа путем обуздания или стимуляции воспаления.
«Наши результаты идентифицируют важный регуляторный механизм в кишечном иммунитете, показывая, что микробы в нашем кишечнике могут модифицировать желчные кислоты и превращать их в регуляторы воспаления», - говорится в исследовании.
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