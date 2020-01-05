Не поделили: в Ростове-на-Дону подрались хирурги

Конфликт в ресторане вспыхнул во время проходившего там корпоратива.В конце прошлого года в ресторане «Каньон», расположенном по адресу: улица Королёва, 30 Ростова-на-Дону вспыхнула драка. Ее участниками, как выяснилось позже, оказались хирурги БСМП-2, что-то не поделившие между собой. Об этом сообщает портал donnews.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Драка у входа в ресторан произошла в ночь с 27 на 28 декабря 2019 года. В тот день в «Каньоне» отмечали корпоратив сразу несколько компаний. Кто первым начал конфликт - неизвестно. Словесная перепалка между мужчинами быстро переросла в драку, к которой подключились окружающие. В общем числе участие в кулачных боях приняли десять человек. Сотрудники заведения были вынуждены вызвать полицию.По странному совпадению, уже через несколько дней после случившегося, в последний день ушедшего года, 31 декабря, свою должность покинул главный врач БСМП-2 Борис Литвинов. Он возглавлял больницу с 2000 года. Причины ухода с Литвинова с должности не сообщаются. Сейчас обязанности главврача исполняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Александр Пономарев.Пономарев является депутатом городской думы Ростова. В ростовском парламенте он возглавляет комиссию по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения.