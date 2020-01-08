Январь в московских клиниках начался с дней открытых дверей

в Городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова пройдет лекция для будущих родителей.Она будет посвящена изменениям, которые происходят в женском организме во время вынашивания ребенка. Акушеры-гинекологи расскажут об этапах роста плода, формировании органов и систем, а также ответят на вопросы будущих мам.специалисты Городской клинической больницы имени Вересаева проведут лекцию «Партнерские роды». Они расскажут, как проходят роды, на которых могут присутствовать близкие люди роженицы. А также пояснят, кто может стать партнером, что нужно, чтобы получить разрешение на присутствие близкого человека на родах, а также ответят на все вопросы.в перинатальном центре городской клинической больницы им. Кончаловского (г. Зеленоград) продолжит свою работу образовательный проект «Женское здоровье. 45+». Специалисты развеют мифы о менопаузе, расскажут о принципах гормональной терапии, дадут советы, как оставаться красивыми и молодыми.в Гинекологическом отделении больницы № 13 заведующий отделением врач высшей категории гинеколог Феликс Григорян проведет беседу на тему «Как подготовиться к материнству». Прийти на встречу могут москвички с любыми проблемами гинекологического профиля. При обнаружении болезней, требующих срочного вмешательства, пациенткам выдадут направление на госпитализацию.в Морозовской детской городской клинической больнице будет проходить день открытых дверей для пациентов хирургического профиля. Родители и законные представители с детьми смогут получить консультацию специалистов без регистрации, направления и записи. Предварительно в день приема необходимо оформить амбулаторную карту. Сделать это можно будет в регистратуре центра (строение 21, второй этаж) с 09:30 до 12:00. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка, его полис ОМС и паспорт родителя.хирурги Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии проведут осмотр и консультативный прием детей с пигментными образованиями кожи. Пациентам проведут дерматоскопию — безопасное исследование, которое позволит изучить поверхностные и глубокие слои кожи. Эта процедура позволяет диагностировать меланому на ранних стадиях и определить тактику лечения.Все мероприятия в столичных больницах бесплатны для посещения, а их полный список опубликован в календаре дней открытых дверей проекта «Входите, открыто!» http://navigator.mosgorzdrav.ru/events/open-days.php?m=08&y=2019&