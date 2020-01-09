Опасные для мозга напитки: чем вредят чаи и бульоны?





На головной мозг влияет много факторов, в том числе то, что человек ест и пьёт. Некоторые напитки могут негативно сказываются на его состоянии. Подробнее об этом расскажем в нашем материале.

Сладкие напитки





Фруктовые соки, газировка, квас — все эти напитки опасны для мозга. В первую очередь тем, что в них высокое содержание сахара. При регулярном потреблении таких напитков это влияет на кратковременную память, провоцирует нарушения в работе гиппокампа, то есть области мозга, принимающей активное участие в запоминании. Как итог — могут возникнуть проблемы с памятью, первые признаки болезни Альцгеймера.





Бульоны и супы





Подобные жидкости тоже не приносят пользы для мозга. Всё дело в том, что они увеличивают риск инсульта. Из-за избытка соли и жиров и возникает негативный эффект, в частности, повышение артериального давления.





Напитки с высоким содержанием кофеина





Такие напитки могут усугубить стресс, привести к непоправимым последствиям для мозга. Хоть и считается, что чашка кофе обладает массой пользы, но учёные доказали и его негативное действие. При слишком частом потреблении повышается концентрация катехоламинов. Что в итоге приводит к увеличению уровня кортизола, инсулина, а это ухудшает самочувствие. Кофеин повышает вероятность бессонница, путаницы сознания, раздражительности.





Питьевая вода





Питьевая вода с алюминием может увеличить вероятность болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные Национального института здравоохранения и медицинских исследований. Если в воде содержится много алюминия, то это может навредить здоровью головного мозга.





Энергетические напитки

Это просто комбо для нарушения работы мозга. В этих напитках содержится много кофеина и сахар, что приводит к повышению артериального давления, увеличению риска инсульта, повышает риск психологических проблем.





Алкогольные напитки





Употребление алкоголя, как известно, только вредит мозгу. Опасность таится во всех видах спиртного. Оно действует как нейротоксин, который влияет на способность запоминать, осмысливать свои действия, ориентироваться в пространстве.