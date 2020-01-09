В 2020 году врачам будут платить за выявленный рак 

По мнению законодателей, это должно привести к сокращению заболеваемости и смертности.С начала 2020 года Фонды медицинского страхования будут премировать врачей, обнаруживших у пациентов онкологическое заболевание. Мера должна стимулировать борьбу с раком и привести к сокращению процента заболеваний и смертности.Правда стимул этот скорее номинальный, чем материальный: за каждый случай, диагноз которого будет затем подтвержден специальным обследованием, медикам полагается 1 тысяча рублей: 500 рублей может забрать врач, еще 500 — медработники, назначавшие диагностику и наблюдающие за пациентом.Следует заметить, что еще до принятия соответствующего федерального закона, некоторые регионы ввели на своих территориях премии за онкологию: так, в Башкирии за каждый выявленный первичный случай рака врач получает 5 тысяч рублей.Премии за выявленную онкологию стали одним из многочисленных изменений в российских законах, введенных с начала 2020 года. Помимо этого, законодательно закреплено повышение пенсионного возраста, ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, переведение трудовых книжек в электронный вид, вызов к приставам по SMS, введение налога для фрилансеров и льготные ипотечные кредиты для тех, кто хочет купить дом или построить его в сельской местности. Ипотеку будущим сельчанам обещают дадут на срок до 25 лет по ставке от 0,1 до 3%. При этом максимальная сумма — три миллиона рублей, полагается, что за эти деньги в глубинке можно вполне выстроить хороший дом.