Недорогая таблетка от диабета защищает против выкидышей
Препарат ситаглиптин в ходе исследования выдавался женщинам, страдающим от повторяющихся выкидышей. Оболочка из стволовых клеток в их матках выросла на 68%, что намного увеличивало шанс успешной беременности.
Вполне возможно, что лекарство от диабета станет тем самым доступным для многих женщин средством, которое защитит их от физических и прежде всего моральных страданий, связанных с повторяющимися выкидышами. Ученые из Университета Уорвика в ходе исследования установили, что ситаглиптин помогает подготовить матку к беременности, тем самым намного уменьшая риск выкидыша. В частности, он увеличивает количество стволовых клеток в оболочке матки на 68%. Следовательно, лекарство защищает специальные клетки, которые обеспечивают безопасность эмбриону и его нормальное развитие.
8 из 16 женщин, принимавших ситаглиптин в ходе эксперимента, успешно произвели на свет детей. В группе на плацебо их количество составило 7 из 17. Но более важно то, что количество выкидышей в первой группе сократилось наполовину - три против 6 в группе на плацебо. Если лекарство окажется успешным в ходе клинических исследований, оно станет одной из немногих терапевтических возможностей для женщин, которые столкнулись с повторяющимися выкидышами. Отметим, что ранее та же самая команда ученых доказала, что именно нехватка стволовых клеток в матке является причиной подобных выкидышей.
Повторяющимися называют два и более выкидыша, происходящих последовательно. С этой проблемой сталкивается приблизительно 1% представительниц прекрасного пола, желающих стать мамами. Препарат ситаглиптин создан для воздействия и остановки активности фермента DPP4. Он приостанавливает сигналы, которые издает оболочка матки для привлечения стволовых клеток, как рассказали ученые в журнале EBioMedicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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