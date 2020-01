Качество сна ребенка покажет анализ крови

Доктор сможет легко определить, столкнулся ли ребенок с дефицитом сна, с помощью проведения простого анализа крови. Напомним, что детям необходимо получать не менее 9 часов сна до достижения 16 лет, а если этого не делается, то их здоровью угрожает серьезная опасность. Нехватка сна может замедлить рост ребенка, снизить степень внимательности в школе, увеличить риск возникновения лишнего веса и диабета. Однако порой довольно сложно установить, как много времени ребенок действительно спит, поскольку он может притворяться, либо родители следят за этим не слишком внимательно.И вот теперь ученые разработали анализ крови, с помощью которого, как утверждается, можно получить исчерпывающе объективный ответ на данный вопрос. Честь разработки этого анализа принадлежит итальянским исследователям из Institute of Food Sciences of the National Research Council. Анализ распознает молекулы в крови под названием микроРНК. Они контролируют, какие именно гены наиболее активны в чьем-то теле. Ученые разглядели существенные изменения в количестве определенных микроРНК, в зависимости от того, как много тот или иной человек тратил на сон. Пока не ясно, в какое время осуществлялись все эти замеры.Отслеживание уровня двух микроРНК позволило ученые выделять детей, которые не получали необходимые для них минимально 9 часов сна в день. Конечно, через подобные анализы нет нужды в обязательном порядке проводить всех детей, но исследования можно проводить при обычной диспансеризации или в случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем ребенка. Недосып - корень многих подобных проблем. Результаты исследования публикует Experimental Physiology . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ