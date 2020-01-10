Тормозная жидкость также сильно отравляет воздух
Исследование показало, что в тормозной жидкости автомобилей содержатся такие же вредные для здоровья частицы, как и в дизельных выхлопах. Эти частицы повреждают иммунную систему и повышают риск инфекций легких.
В результате активации тормозной жидкости в воздух выбрасываются такие же вредные для нашего здоровья частицы, как и при автомобильных выхлопах от двигателей. Наука уже доказала вредное воздействие выхлопных газов на легкие, сердце и мозг, но вот опасность тормозной жидкости понималась учеными менее отчетливо. И вот теперь ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что крошечные частицы, поступающие от тормозной жидкости в воздух, способны ослаблять иммунную систему человека и подергать его воздействию опасных легочных инфекций. Они проверили эффект металлов, содержащихся в жидкости, на белые клетки крови в условиях лаборатории.
Оказалось, что металлы делали эти клетки менее способными противостоять распространенным инфекционным бактериям. Один из исследователей даже заявил, что пыль от тормозной жидкости вносит свой вклад в так называемое "лондонское горло" - постоянный кашель, простуды и ощущение забитости горла, которые испытывают жители центральных районов британской столицы. Вредные выбросы ослабляют защитные силы организма, перенося тяжелые металлы в чувствительные ткани и вызывая отеки, а также внутренние повреждения белых кровяных клеток.
Еще один ученый подчеркнул, что "нулевых выбросов" от автомобилей не существует в природе, поэтому любые способы борьбы по ограничению их количества не смогут решить проблему в корне. Однако в последние годы человечество борется именно с ограничением автомобильных выхлопов, почти полностью игнорируя тормозную жидкость, так что ее значение становится более масштабным. Об этом пишет Metallomics. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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