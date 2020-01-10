Правильный сон: привычки, которые помогут вам отдыхать

Ночь призвана для того, чтобы отдыхать и набираться сил. Сон является залогом отличного здоровья и красоты. Некоторые же привычки портят сон, а следовательно, ухудшают самочувствие. Сегодня поговорим о привычках, которые помогут правильно отдохнуть.





Умыться перед сном





Многие считают, что для сна нужно всего-то доползти до кровати и упасть лицом в подушку. Но ко сну следует готовиться. Нужно найти в себе силы, чтобы пойти в ванную и как следует смыть косметику и загрязнения с лица, шеи, рук. Иначе бактерии поселятся в подушке и будут активно там размножаться, а это чревато прыщами и воспалениями, глазными инфекциями, грибком.





Важно также и почистить зубы с щёткой, зубной пастой и при необходимости нитью. Если не делать этого, то будет по утрам образовываться неприятный слой налёта — из остатков пищи и бактерий. Со временем это превратится в зубной камень, который можно снять только с помощью стоматолога.





Желательно и принять ванну, хотя бы краткосрочную, но тёплую. Или тёплый душ, чтобы успокоиться и хорошо уснуть.





Никакого спорта





Никаких физических упражнений перед сном выполнять не следует. Активность должна быть не позднее, чем за три часа до сна. Иначе могут быть трудности с засыпанием. Всё дело в кортизоле, который вырабатывается от физической нагрузки. Перед сном лучше прогуляться на свежем воздухе, без спешки и лишней нагрузки. Это поможет лучше спать.





Лёгкий перекус





Не более того. Ужин должен быть не тяжёлым, не слишком обильным. Лучше всего есть в качестве последнего приёма кашу, йогурты, овощи, творог, а непосредственно перед сном выпить тёплое молоко или кефир. Из-за переедания возможны проблемы с пищеварением, а также сулит лишние килограммы.





Без алкоголя





Бокал вина, считается, поможет качественному сну. Но это не так. Алкоголь только негативно влияет на качество сна, изменяя его фазы. В итоге вы не можете выспаться как следует. К тому же алкоголь обладает мочегонным эффектом, что только ухудшит ваш сон.





Никакого кофеина





Перед сном кофеин может только взбодрить. Поэтому откажитесь от напитков, содержащих это вещество. Это касается, кстати, и теобромина, который содержится в тёмном шоколаде и какао. Так что во второй половине дня подобные продукты нужно исключить из рациона.





Правильная температура





Желательно спать в прохладном помещении, где температура составляет от 16 до 20 градусов. Лучше теплое одеяло, чем нагретый до жарких тропиков воздух.