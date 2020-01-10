Запущен пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами - пока в Петербурге
Пилотный проект по обеспечиванию части амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами запущен в Санкт-Петербурге. Пока только в одной области медицины - кардиологии. От его результатов зависит схема, по которой в будущем произойдет обеспечение граждан лекарствами повсеместно. Александр Хаджидис, главный клинический фармаколог Петербурга, рассказал о старте проекта.
Сегодня система устроена таким образом, что когда человек попадает в больницу, его обязаны лечить бесплатно, лекарственными препаратами в том числе. Однако если пациент лечится амбулаторно, то препараты приобретает сам. Лекарства стоят дорого, многие отказываются от лечения, нанося вред здоровью. Эта проблема зреет давно, поэтому уже были попытки введения лекарственного обеспечения за счет средств ОМС. Однако явных успехов в этом достигнуто не было.
"Безуспешных попыток введения лекарственного страхования было много. В двух регионах были реализованы пилотные проекты, но несмотря на хорошие результаты, это направление перестало развиваться, по непонятным мне причинам. Это может сработать. Сначала пилот надо обкатать на каком-то одном направлении, чтобы понять механизм работы такой страховой программы, просчитать цену вопроса. На нынешнем этапе это может быть онкология, острый коронарный синдром (ОКС) или диабет – по этим направлениям есть регистры пациентов. Пока остановились на пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказывает Александр Хаджидис в интервью "Доктор Питер".
Сейчас решает вопрос, каким образом будет происходить возмещение: бесплатно, при помощи так называемого соплатежа или будет применяться "катастрофическое страхование", когда часть затрат возмещается, при достижении определенной суммы за год.
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