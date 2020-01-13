Воздушные фильтры в школах повышают успеваемость
Установка специальных воздушных фильтров для борьбы с токсическими загрязнениями повышает успеваемость у школьников. Этот эффект сопоставим с сокращением численности учеников в классе на треть, как показало исследование.
Установка воздушных фильтров в классах может самым положительным образом повлиять на успеваемость учеников, что сопоставимо с эффектом сокращения их количества в классах или двумя с половиной дополнительными месяцами учебы. Известно, что чем меньше учащихся в классе, тем больше внимания учитель может уделять каждому из них, что существенно повышает результат. И вот теперь выясняется, что того же самого повышения можно добиться просто за счет борьбы с грязным воздухом, которым приходится дышать детям из очень многих стран мира, проживающих в густонаселенных городах.
Сотни школ в России расположены неподалеку от загруженных автотрасс, и порой ученики подвергаются там более высокому уровню загрязнений воздуха, чем это допускается. Аналогичная ситуация наблюдается в других странах мира. К примеру, в Англии и Уэльсе рядом с трассами находятся около 2 000 учебных заведений. Но только в Лондоне, который постоянно страдает от смога, в школах установлены специальные воздушные фильтры, и особого закона, который требовал бы этого от других учебных заведений, просто не существует.
Данное исследование проводили ученые из Университета Нью-Йорка, которые проследили за 18 школами в Лос-Анджелесе, куда установили специальные воздушные фильтры. Это произошло вскоре после самой большой утечки газа в истории США, случившейся в 2016 году. Все расходы по установке фильтров оплатил газовый оператор SoCalGas, который и был виновен в этой утечке. Результаты исследования публикует The Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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