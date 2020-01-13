Нижегородские ученые считают, что вышли на верный путь борьбы с раком

– Можно сказать, что с раком будет бороться не только воздействие извне, но и сам организм, запуская реакции адаптивного иммунного ответа. Концепция иммуногенной клеточной смерти (ICD) включает в себя запрограммированную гибель раковых клеток с последующим выбросом молекул, которые сигнализируют иммунитету об опасности. Мы протестировали препараты, которые уже сейчас используются в терапии рака, и расширили возможности действия этих агентов,

Принципиальное отличие их разработок в том, что они стремятся создать вещество, которое, убивая раковые клетки, одновременно наращивает в организме иммунитет к ним.По сообщению газеты «Нижегородская правда», исследования, которые под руководством ведущего научного сотрудника института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (ННГУ), одновременно – профессора Гентского университета Дмитрия Крысько, ведут сотрудники обоих вузов, стали давать положительные результаты.Эти работы поддержаны грантом Российского научного фонда.Ученые обоих университетов, нижегородского и гентского, попытались совместить при разработке прототипа лекарственного препарата нового поколения, несколько подходов борьбы с онкологическими заболеваниями.В результате они пришли к выводу, что, уничтожая раковые клетки, лекарство одновременно должно стимулировать иммунную систему организма, «обучая» ее распознавать враждебные клетки и противостоять им. Отмирающие под атакой опухоли клетки начинают играть роль вакцин, в результате чего рак не дает метастазов, а организм укрепляется.Это принципиальный момент. По словам самого профессора Красько, важно, чтобы организм не ослаблялся в результате воздействия различного рода терапий, которые использует современная медицина – радио-, химио- и фотодинамическая терапии, – а, напротив, укреплялся для эффективной борьбы с заболеванием:– пояснил Дмитрий Крысько.Работы в лабораториях ННГУ и университета Гента еще ведутся. Однако эксперименты на лабораторных мышах дают положительные результаты и служат основанием для осторожного оптимизма.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородцы приступают к строительству межрегионального онкологического центра , проект которого одобрил Владимир Путин.