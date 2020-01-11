Нижегородцы приступают к строительству межрегионального онкоцентра, проект которого одобрил Владимир Путин
Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил проект межрегионального онкологического цента на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, которая прошла «на полях» международного форума «Россия – спортивная держава» в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде. Президент отнесся к нижегородскому проекту с одобрением.
Реализовать проект будут в два этапа, первый из которых рассчитан на 2021 – 2024 годы, а второй – на 2024 - 2025 годы.
Финансироваться проект онкологического центра будет по сложной схеме. Общая стоимость проекта оценивают в 9,5 млрд рублей. Предусматривается, что деньги будут привлекаться из федеральных и областных, а также из частных инвестиционных источников. В том числе задействуют и схемы государственно-частного партнерства.
В конце этой недели были сделаны первые шаги к воплощению проекта межрегионального онкоцентра в жизнь: архитектурный совет при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций региона одобрил площадку для строительства – в поселке Новинки, который через год должен стать частью территории областного центра, Нижнего Новгорода.
Центр займет площадь около 65 000 кв.м. и будет при этом состоять из шести собъединенных между собой блоков. Региональный минздрав утверждает, что онкоцентр спроектирован с таким условием, что сможет ежегодно принимать у себя 30 000 пациентов из Нижегородской области и 3000 – из других регионов.
Пациентам будет доступен весь спектр высокотехнологичных методов диагностики и лечения:
- малоинвазивная хирургия,
- все виды медицинской визуализации,
- противоопухолевая лекарственная терапия,
- радионуклидная диагностика,
- радиотерапия и радиохирургия,
- современные лабораторные методы диагностики,
- современные телемедицинские технологии.
Специалисты начнут прием в 25 кабинетах административно-поликлинического блока. Здесь же будут расположены диагностические кабинеты. Вспомогательный блок, согласно проекту, включает в себя пищеблок на цокольном этаже и внутрибольничную аптеку и технические мастерские на первом этаже.
Отметим, что на борьбу с онкологическими заболеваниями в 2019 году Нижегородская область потратила около 690 млн рублей.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском Павлове открыли Центр амбулаторной помощи онкобольным.
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