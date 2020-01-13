Стала понятна причина расстройства, вызывающего бесконечные оргазмы
Ученые выяснили, что синдром устойчивого генитального возбуждения может вызываться повреждением нервов в позвоночнике, которые контролируют возбуждение. Жертвы этого синдрома испытывают до 100 оргазмов за день.
Со стороны синдром постоянного генитального возбуждения кажется некоторым людям чем-то очень веселым и необычным. Что плохого в том, что человек часто испытывает оргазмы, которые доставляют нам такое удовольствие? Проблема в том, что это удовольствие появляется только в том случае, если женщина хочет испытать оргазм, когда она находится рядом с любимым человеком или же практикует самоудовлетворение. Но жертвы синдрома испытывают оргазм в любых ситуациях, когда они этого совершенно не хотят и не возбуждены. К примеру, во время походов в магазины, при выполнении домашних дел, на деловых совещаниях и т.д. Естественно, что со временем это становится для женщины настоящим мучением, которое, в том числе, отталкивает ее и от занятий обычным сексом.
Длительное время ученые не могли разобраться в том, что же рождается этот загадочный синдром. И вот теперь, возможно, ответ на этот вопрос получен. Изучая 10 женщин, страдающих от постоянного генитального возбуждения, ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что это состояние может вызываться повреждением нервов в позвоночнике, которые и передают сигналы о возбуждении к мозгу. У 9 из 10 пациенток были выявлены эти повреждения, чаще всего спровоцированные кистами.
Когда же врачи попытались в ряде случаев устранить повреждения, то это привело к исцелению от синдром. У одной женщины ради этого удалили кисту в позвоночнике, а у другой скорректировали прием антидепрессантов. Она слишком резко отказалась от этих лекарств, что обострило течение синдрома. Состояние 6 других участниц эксперимента тоже удалось облегчить благодаря этим процедурам, как сообщается в журнале PAIN Reports. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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