Умные подгузники предупредят родителей о потребностях малыша
Подгузники отправят сигнал о том, что ребенок нуждается в отправлении естественных надобностей. Более того, они способны контролировать температуру тела, проводить анализ мочи и даже помогать пожилым людям.
Компания Smardii из Майями разрабатывает прототип так называемых умных подгузников, которые будут следить за наличием мочи и стула для того, чтобы и самые маленькие, и самые пожилые их потребители всегда были сухими и чистыми. На самом деле, это даже не полноценные подгузники, а специальная насадка в виде небольшого белого диска, который можно присоединять к любым подгузникам вообще. Данный сенсор определит повышение уровня влажности, он может следить за температурой тела малыша, засекать аномалии в содержании мочи и даже предотвращать образование пролежней, тщательно контролируя движения человека в постели.
Пока что диск существует только в виде прототипа, который был представлен инвесторам на выставке. Если компания сможет привлечь финансирование, она наладит промышленный выпуск своего изделия. Помочь оно должно не только малышам, но и людям пожилым, которые очень часто сталкиваются с таким расстройством, как недержание. Оно отмечается у 50% людей старше 60 лет. Длительное ношение влажного нижнего белья может приводить к серьезным проблемам, включая инфекции, проблемы с кожей, язвы на теле и даже падения.
Сенсор находится в контакте со смартфоном или планшетом за счет мобильного приложения через Bluetooth или Wi-Fi. Всю информацию могут своевременно получать родители малышей, воспитатели в яслях или люди, обеспечивающие уход за пожилыми пациентами. Это еще одна разработка в области так называемой "умной одежды", за которой, по мнению ряда экспертов, очень большое будущее. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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