Изменения климата могут убивать тысячи американцев каждый год
Рост температуры на планете всего на 2С уже приведет к всплеску смертности из-за утоплений, насилия и суицида. Больше всего опасности угрожает молодым жителям Калифорнии, Флориды и Техаса.
Совместная команда ученых из Университетского колледжа Лондона, Колумбийского и Гарвардского университетов пришли к выводу о том, что увеличение средней температуры всего на 2С приведет к тысячам преждевременных смертей в США ежегодно. Статистика собиралась только по Америке, но она вовсе не исключает, что того же самого не произойдет с жителями других стран, включая и Россию. В частности, подсчитано, что при росте температуры на 2С в год произойдет дополнительно 2 100 смертных случаев, включая ДТП, утопления и убийства. При этом большинство этих смертей будет отмечаться среди молодых людей в возрасте от 15 до 34, проживающих в Калифорнии, Флориде и Техасе.
Теплая погода побуждает людей больше купаться, управлять автомобилем и употреблять алкоголь, а все это увеличивает риск смертоносных инцидентов. Результаты своего исследования, опубликованные Nature Medicine, ученые получили на основе анализа статистики в области здравоохранения за период с 1980 по 2017 годы. В течение этих 38 лет погибло более 5,9 американцев, по большей части, от ДТП, утоплений, падений, убийств и суицидов. Ученые тщательно отслеживали температурные изменения в каждом месяц и в каждом регионе.
Затем была использована статистическая модель, с помощью которой можно было увидеть, какое количество дополнительных смертей произошло бы, если бы глобальная температура выросла на 2С. Отметим, что по данным НАСА, с позапрошлого века средняя температура Земли увеличилась приблизительно на 1С, но масштабная промышленная деятельность человека ускоряет этот процесс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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