В Калифорнии могут запретить интерсекс-операции для детей моложе 6
Речь идет о детях, имеющих признаки обоего пола. Законодатели считают, что сами дети слишком малы для того, чтобы сделать осознанный выбор.
В результате редких генетических аномалий на свет могут появляться дети, относящиеся к категории интерсексуалов, то есть имеющие признаки обоего пола. К примеру, не до конца сформированный пенис, который пока скрывается внутри отверстия, очень напоминающего женское влагалище. Вариантов интерсексуальности бывает много, и она не имеет никакого отношения к сексуальной ориентации человека или трансгендерности - это чисто физиологическая особенность. Обычно таких детей проводят через хирургические операции, в ходе которых "конфликтующие" половые признаки удаляются, так что ребенок становится или мальчиком, или девочкой.
Впрочем, решение о выборе окончательно пола родители принимают чаще всего вместе с детьми. И вот власти штата Калифорния решили впервые ввести запрет на проведение подобного рода операций среди детей до лет, если только они не являются абсолютно необходимыми по медицинским показателям. Законодатели полагают, что дети до 6 лет слишком малы, чтобы принять осознанное решение о том, представителем какого пола они хотят быть. Отметим, что по статистике, приблизительно 2% людей рождаются интерсексами, то есть имеют гениталии, хромосомы или репродуктивные органы, которые не укладываются в чисто мужские или чисто женские.
Введение данного запрета сделает Калифорнию первым американским штатом, запрещающим подобные операции на младенцах. Если законодатели поддержат законопроект, то у него есть шанс стать законом уже в этом году. ООН категорически против подобных операций на самых маленьких детях. А вот Медицинская ассоциация Калифорнии его поддерживает, считая, что родители имеют законное право принимать решения в пользу своих детей. Об этом пишет Associated Press. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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