Искусственный интеллект способен заменить глюкометры
Машина на основе искусственного интеллекта с точностью в 82% оценивает падение сахара в крови. Она может заменить потребность в инвазивных глюкометрах, требующих постоянных проколов пальцев.
Исследователи разработали новую технологию на основе искусственного интеллекта, оценивающую резкое снижение уровня сахара в крови за счёт сигналов от электроэнцефалограммы, получаемых через переносные сенсоры. Этот аппарат для определения сахара не нуждается в прокалывании пальца и анализе крови. Современные методики оценивают сахар в крови именно за счет уколов иголками, которые нужно проводить в течение всего дня. Иногда они могут быть довольно болезненными, особенно для детей.
Новую технологию разработали исследователи из британского Университета Варвика. Её надежность составляет 82%, и технически она может заменить потребность в инвазивных проколах, что особенно хорошо для самых маленьких пациентов с диабетом. Искусственный интеллект автоматически засекает гипогликемию за счёт ЭКГ. Данная система оценки является надежной, поскольку ЭКГ можно снимать при любых обстоятельствах, даже когда человек спит. Результаты данного исследования публикует научный журнал Scientific Reports.
Сразу два пилотных исследования с участием здоровых добровольцев показали, что среднестатистическая чувствительность данного устройства превышает 80% в деле распознавания гипогликемии. Авторы исследования подчеркивают, что проколы пальцев никогда не были приятными для пациентов, а делать их по ночам особенно не хочется, тем более, если диабетикам всего несколько лет. Новый алгоритм демонстрирует всего две линии зеленую и красную. Если на экране зелёная линия, то уровень глюкозы в норме, однако красная линия говорит о опасном его снижении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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