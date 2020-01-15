У спасателей после 11 сентября на 40% чаще развиваются лейкозы
Ученые продолжают оценивать здоровье спасателей, принимавших участие в помощи людям 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Теперь установлено, что у таких профессионалов на 40% чаще развивается лейкемия.
Сотрудники полиции, пожарных и строительных служб, которые принимали участие в спасательных работах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, на 40% чаще сталкиваются с лейкозами, как показало исследование. Учёных продолжает волновать здоровье людей, которые в результате самого чудовищного теракта в истории США были вынуждены вдыхать огромные объемы токсического дыма, работая на развалинах Всемирного торгового центра. Уже доказано, что эти люди гораздо чаще заболевают раком лёгких и другими тяжелыми легочными болезнями. И вот теперь впервые установлено, что этим спасателям на 40% чаще ставят диагноз лейкоз, чем среднестатистическим людям.
Необходимость длительное время работать на развалинах была связана с вдыханием пыли и других токсических частиц вроде остатков авиационного топлива, асбеста, цемента и стекла на руинах двух башен-близнецов. Все эти частицы являются канцерогенами. Поскольку теракт произошёл внезапно, и помощь требовалось немедленно и в огромных объемах, немногие из спасателей пользовались профессиональными защитными устройствами вроде противогазов или респираторов. Работы на месте завалов в срочном порядке продолжались несколько дней, а в целом, они завершились лишь в июне 2002 года. Ранее исследования также показали, что этим профессионалам угрожает повышенный риск опухолей груди, мочевого пузыря и кожи.
И вот теперь исследователи из Icahn School of Medicine при Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке впервые связали работы на месте разрушения башен-близнецов с лейкозами. Они проанализировали истории болезни 28 279 человек, преимущественно мужчин, со средним возрастом в 38 лет. За ними наблюдали в период с 2002 по 2013 годы. За этот период было зафиксировано более 1 000 опухолей, включая злокачественные новообразования простаты, щитовидной железы и лейкозы. В целом, у спасателей вероятность диагностики рака была выше на 9%, чем у населения в целом, но риск определённых опухолей вырастал гораздо сильнее. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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