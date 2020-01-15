Потребление большего количества овощей не помогает остановить и вылечить рак простаты

«Наши данные не подтверждают преобладающие утверждения о том, что употребления в пищу растительных продуктов с высоким содержанием микроэлементов, улучшает результаты выживания после рака простаты. Употребление в пищу большего количества овощей не изменяет течение рака простаты - не подавляет и не излечивает его», -сообщил соавтор исследования Джеймс Маршалл.

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили , что пациенты с раком предстательной железы, которым порекомендовали употреблять семь или более порций овощей и фруктов ежедневно, не получали в реальности от такой диеты никакой дополнительной защиты. Между тем, предыдущие исследования показывали, что продукты с высоким содержанием каротиноидов (листовая зелень, брокколи, капусту, морковь, помидоры) обладают антиоксидантными свойствами, которые могут защищать мужчин от рака простаты.В новом проекте участвовали пациенты с диагностированной аденокарциномой простаты на ранней стадии, 478 мужчин в возрасте от 50 до 80 лет. Их разделили на контрольную группу, которая получала письменную информацию о рационе питания и раке предстательной железы, и на группу, которая по телефону получала рекомендации употреблять продукты с высоким содержанием каротиноидов, такие как листовая зелень, морковь и помидоры, а овощи семейства крестоцветных, брокколи и белокочанную капусту.Обе группы находились под наблюдением в течение двух лет. Пациенты из второй, следуя рекомендациям, значительное увеличили потребление фруктов и овощей, что подтверждали и анализы крови, в которой вырос уровень каротиноидов. Однако существенной пользы это не принесло.Однако, добавил ученый, если придерживаться здоровой диеты, богатой фруктами и овощами, и больше заниматься физическими упражнениями, это хоть и не излечивает от рака, но укрепляет организм, что может помогать пациентам лучше переносить лечение рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут пагубно влиять на сердце.