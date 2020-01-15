10 продуктов, которые могут оказаться наихудшими для вашего сердца
Употребление этих продуктов способствует сгущению крови, повышению давления и развитию воспаления, затрагивающего сердечно-сосудистую систему.
Изделия из переработанного мяса. Даже те версии мясных продуктов, которые отличаются низким содержанием жира, содержат в себе консервант нитрат натрия. С действием этого вещества ученые связывают усиление хронического воспаления, напрямую связанного с развитием атеросклероза.
Кетчуп. Он содержит много натрия. Как сообщается в Univision Network, всего две столовые ложки кетчупа содержат 320 мг натрия - 14 процентов от ежедневного рекомендуемого лимита (Американская кардиологическая ассоциация определяет его в 2300 мг). Кроме того, те же две столовых ложки кетчупа содержат порядка 6-7 граммов сахара.
Жареная еда. По данным, опубликованным в Американском журнале клинического питания, большие количества жареной пищи в рационе питания связаны с повышенным риском смерти от ИБС – ишемической болезни сердца (о наличии которой у себя многие люди и не подозревают). Вредное влияние такой еды на сердце объясняется тем, что в процессе жарки как масла, так и обжариваемые продукты могут выделять вещества, способствующие сосудистым воспалениями и росту холестериновых отложений.
Белые хлеб и рис. Белый хлеб практически лишен клетчатки, усваивается быстро и потому резко повышает уровень сахара в крови. Со временем такие всплески сахара могут привести к развитию инсулиновой резистентности, диабету и его последствию – сердечным нарушениям. Кроме того, хлеб – это один из крупнейших источников натрия. Любителям хлеба лучше выпекать его самим, контролируя добавление соли.
Что касается риса, то шлифованный белый рис стоит на одном уровне с белым хлебом по шкале вреда для сердца. Оба продукта – источники высокообработанных углеводов, увеличивающих жир на животе, что в свою очередь является фактором риска для диабета и ишемической болезни сердца.
Готовые супы. Многие виды готовых супов содержат чрезмерное количество соли - не менее 500 мг натрия на чашку. Такая их насыщенность натрием может повысить кровяное давление у всех и усугубить состояние людей с сердечной недостаточностью.
Каперсы. Еще один продукт, отличающийся слишком высоким уровнем соли - одна столовая ложка каперсов содержит до 400 мг натрия.
Торты. Они содержат не только много жира, сахара и белой муки, но и могут переносить в вашу кровь трансжиры (тип искусственно созданных жиров с измененной химической формулой). Существует много данных о том, что трансжиры увеличивают в крови уровень триглицеридов, приводя к возникновению артериальных бляшек.
Красное мясо. Увлеченность этим продуктом стимулирует организм к выработке большего количества кишечных бактерий N-оксида триметиламина (TMAO) в пищеварительном тракте. По данным клиники Кливленда, высокое содержание ТМАО в организме ассоциируется с повышенным риском сердечных приступов и инсульта.
Энергетические напитки. Такие напитки часто содержат «ударную» дозу сахара и кофеина, которые могут стать чрезмерной нагрузкой для сердца. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, их питье повышает кровяное давление и активизирует гормоны напряжения, циркулирующие через тело. На этом фоне возрастает риск развития сердечных осложнений даже у здоровых людей.
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