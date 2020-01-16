5 признаков головной боли, которые ни в коем случае нельзя терпеть

Голова может болеть по самым разным причинам. Самые распространённые из них это усталость, переутомление, стресс. Но бывает так, что головные боли связаны с какими-то серьёзными заболеваниями, от чего при их возникновении лучше сразу бежать к врачу. Подробнее об этом обо всём расскажет MedikForum.ru.

Причины головной боли





По словам медиков, никогда головные боли не возникают на пустом месте. Всегда есть на то причина. Даже если вам так кажется, когда вы просыпаетесь с утра, а голова словно чугунная. На это тоже могут быть свои причины.





Как правило, головные боли являются симптомом или проявлением патологического процесса. Причём причины весьма разнообразны. Это могут быть стрессы, эмоциональные нагрузки из-за проблем в семье, на работу. Даже при обычной простуде возможны головные боли. Но есть и более серьёзные заболевания. Например, головные боли сопровождают опухоли, аневризмы головного мозга.





Головные боли отличаются по интенсивности и продолжительности. Всё это напрямую связано с тем, почему они вообще возникли. Иногда можно поесть – и всё пройдёт, а порой недостаточно и самых сильных обезболивающих, чтобы избавиться от этой проблемы.





Почему голова болит в разных местах?





Иногда у людей пульсируют виски, а порой разрывается от боли лоб или затылок. Медики утверждают, что пульсирующие головные боли в затылке, сопровождающиеся тошнотой или рвотой, могут говорить о повышении давления. А при нормальном давлении, но боли во лбу с давлением чего-то на глаза, есть риск, что это сигнал о нарушении венозного оттока или проявлении гидроцефалии головного мозга.





Если головная боль только в одной половине головы с пульсирующим характером, то это состояние относится к мигренозному. Также боль может сковывать голову, как обруч, что может говорить о боли напряжения.





Иными словами, головные боли имеют разный характер и разные причины. Чтобы выяснить их, следует обратиться к врачу.





Когда головные боли нельзя терпеть?





Иногда считается, что достаточно как следует поспать, чтобы головные боли пропали. Боли не воспринимаются серьёзно. Это может быть реалией, но только в определенных ситуациях. Например, при переутомлении это действительно работает. Но для большинства случаев просто выспаться не выход.





Перечислим пять признаков головных болей, которые ни в коем случае нельзя терпеть. При них не помогут обезболивающие, а нужен только врач.





Во-первых, боль возникла резко, на то вообще не было никакой причины.





Во-вторых, головная боль имеет особенный характер, то есть раньше вы подобного не испытывали.





В-третьих, головная боль не проходит уже несколько дней. Вы пьете анальгетики постоянно, но уже и это не помогает. Боль мешает привычному укладу, в том числе нормально спать.





В-четвёртых, боль не проходит, а лишь усиливается. Характер и локализация могут меняться.





В-пятых, могут появиться новые симптомы. К примеру, боль отдаёт в другие места, появилась слабость в руках или ногах, нарушена чувствительность в отдельных местах.