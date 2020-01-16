Водопроводная вода отвечает за 5% всех опухолей мочевого пузыря в Европе
Опухоли могут возникать не только у тех, кто пьет это воду, но и у тех, кто принимает душ или ванну. Причиной названа группа химических веществ в воде, являющихся канцерогенами.
Водопроводная вода может быть причиной каждого 20-го рака мочевого пузыря в Европе, как показало крупномасштабное исследование. Его авторы связали использование этой воды для утоления жажды и гигиенических процедур с более чем 6 500 случаями опухолей мочевого пузыря в 26 странах Евросоюза. Длительное воздействие группы химических веществ под названием тригалометаны и может быть основной причиной развития опухолей мочевого пузыря.
Исследования на животных показали, что данные химические вещества могут быть канцерогенами. Они формируются в качестве произвольных побочных продуктов процесса дезинфекции воды с помощью хлорки, который осуществляется на специальных водопроводных станциях. При этом опасно не только пить эту воду, но и принимать душ, поскольку под воздействием высоких температур водопроводная вода проникает в кожные поры в течение длительного периода времени. Предыдущие исследования также показывали связь между тригалометанами и раком мочевого пузыря, но это первая работа, оценившая весь масштаб проблемы.
Каждый год только в Великобритании ставиться около 10 000 диагнозов опухоль мочевого пузыря, это 10-й наиболее распространенный вид рака в стране. Исследования показывают, что приблизительно 9% опухолей могут вызываться воздействием воды, заражённой тригалометанами. Авторы исследования из Института глобального здравоохранения Барселоны проанализировали наличие этих химических веществ в питьевой воде всех стран Евросоюза в период с 2005 по 2018 годы. Результаты исследования опубликованы Environmental Health Perspectives. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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