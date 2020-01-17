Безработица защищает людей от гриппа
Исследование показало удивительную связь между крепостью экономики государства и тяжестью эпидемия гриппа. Так, увеличение показателей занятости на каждый 1% связано с ростом визитов к врачам пациентов с гриппом на 19%.
Страны с хорошей экономикой вроде США значительно хуже справляются с эпидемиями гриппа, как утверждают ученые из Ball State University в Индиане. Анализ большого объема информации показал, что если показатели занятости населения увеличиваются хотя бы на 1%, то число визитов к врачам в связи с симптомами гриппа среди населения растет на целые 19%. Рост занятости приводит к тому, что гораздо большее количество людей отправляются на работу, а это может увеличить распространяемость гриппа среди населения.Когда же безработные сидят дома, то вероятность заражения гриппом у них значительно ниже, что вполне логично.
Особо часто страдают от эпидемий гриппа работники торговли и органов здравоохранения, поскольку они чаще всего вступают в контакт с огромным количеством людей. По мнению исследователей, мониторинг экономического роста может быть одним из методов довольно точной оценки будущих масштабов эпидемии гриппа в той или иной стране. Нельзя исключить и печальной роли некоторых работодателей, которые побуждают не очень хорошо чувствующих себя сотрудников всё-таки выходить на службу под страхом лишиться работы. Это также приводит к распространению вируса и росту числа заболевших.
Отметим, что в Великобритании и США уровень безработицы стабильность снижается с 2011 года. В 2019 уже 96% взрослого населения этих стран имели работу. Но бум в экономике может быть негативным фактором для общественного здравоохранения, как показало исследование, чьи результаты публикует журнал Economics & Human Biology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий