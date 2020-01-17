Плохое зрение серьезно укорачивает жизнь

"Продолжительность жизни в мире увеличивается. Но для большинства людей более долгая жизнь не имеет ценности, когда страдает ее качество, если человек нездоров и лишен самостоятельности, как, например, в случае потери зрения, - отметила генеральный секретарь Международной федерации по изучению проблем старения доктор Джейн Барратт. - Поэтому очень важно обеспечивать людям доступный скрининг и эффективное лечение для сохранения и улучшения функционального состояния человека".

Главное - профилактика

Как борются с потерей зрения сегодня?

чрезмерной выработке одного из белков нашего организма. Это так называемый фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). Ученые решили прервать «порочный» процесс, ингибируя, то есть замедляя рост новых сосудов. Для этого был создан особый класс препаратов, блокирующих VEGF в глазу. Образно говоря, такие препараты «обманывают» организм, связывая белок VEGF в тканях глаза и не давая ему запустить рост ненужных сосудов в сетчатке глаза", - "Изучая неоваскулярную форму ВМД, исследователи пришли к выводу, что «корень зла» лежит вЭто так называемый фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). Ученые решили прервать «порочный» процесс, ингибируя, то есть замедляя рост новых сосудов. Для этого был создан особый класс препаратов, блокирующих VEGF в глазу. Образно говоря, такие препараты «обманывают» организм, связывая белок VEGF в тканях глаза и не давая ему запустить рост ненужных сосудов в сетчатке глаза", - пишет КП.