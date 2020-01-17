Поздний завтрак по выходным вреден
В выходные дни многие из нас предпочитают поспать подольше, из-за чего привычное время утреннего приема пищи может сместиться на несколько часов. Однако ученые выяснили, что подобного рода привычка может привести к прибавке лишнего веса.
Немногие предпочитают принимать завтрак в одно и то же время в будни и выходные дни. В субботу и воскресенье у нас появляется гораздо больше времени для сна, значит, утренний прием пищи можно сместить. И если с понедельника по пятницу мы завтракаем между 7 и 8 часами утра, то в субботу и воскресенье время завтрака может быть перенесено на 10 или 11 часов. Однако новое исследование показало, что эта привычка может приводить к прибавке лишнего веса, причём даже в том случае, если и в будни, и в выходные мы употребляем то же самое количество калорий. В частности, ученые выяснили, что если время завтрака смещается на три с половиной часа позднее, то у таких людей индекс массы тела увеличивается на 1,3 пункта, по сравнению с теми, кто сохраняет привычный график.
Нарушение режима приема пищи приводит к появлению избыточного жира вокруг талии по той причине, что наше тело просто не привыкло перерабатывать пищу с таким переносом графика, как утверждают авторы исследования из Университета Барселоны. Так называемые циркадные ритмы или биологические часы подготавливают метаболизм для расщепления пищи в строго специфические отрезки времени. Клетки запрограммированы таким образом, поэтому они знают, когда расходовать энергию для получения специфических нутриентов.
Но если привычной график смещается, то метаболизм как бы тормозится в деле расщепления пищи. Именно это и приводит к накоплению избыточного количества жира. Такие выводы ученые получили в ходе опроса более 1 100 студентов из Испании и Мексики. Всех опрашивали о том, в какое время они обычно принимают завтрак, обед и ужин в будни, а также в выходные. Почти 65% опрошенных в выходные предпочитают поспать подольше, а значит, время приёма пищи смещается. Об этом сообщает NewScientist. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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